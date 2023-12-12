التحدث مع الموتى بالذكاء الاصطناعي.. عزاء أم ألم نفسي

أثارت عدة استخدامات لتقنيات تعمل بالذكاء الاصطناعي جدلية كبيرة حول مدى اخلاقياتها والجدوى من الاعتماد عليها، لاسيما بعدما وصلت لإمكانية التواصل مع الموتى والحديث معهم.

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس الاثنين، تقريراً بعنوان “الحديث مع الموتى باستخدام الذكاء الاصطناعي”، تطرقت فيه إلى مدى أخلاقية اللجوء لتطبيقات تخول مستخدمها الحديث مع “ذاكرة مخزنة” لشخص متوفي.

ونقلت الصحيفة تجربة الدكتورة ستيفاني لوكاس أوني البالغة من العمر 75 عاماً، التي تلجأ إلى والدها للحصول على المشورة رغم وفاته منذ أكثر من سنة.

وقالت أوني إنها تستخدم تطبيق “هير أفتر آي أي” (hereafter AI) للحصول على إجابات بصوت والدها ويليام لوكاس الذي عمل خلال حياته كضابط شرطة وعميل في مكتب التحقيق الفيدرالي وقاض حول كيفية التصرف كرجل أسود من هارلم خلال مواجهته للعنصرية.

وكان لوكاس قام قبيل وفاته في أيار/مايو 2022 بتسجيل مئات الساعات بصوته وتم تخزينها في التطبيق الذي يستخدمها لتوليد الاجابات بصوته.

وأضافت أوني: “صوته يعطيني راحة.. لكن أنا لم أنشئ هذا الملف لنفسي، وإنما لأولادي الأربعة وأحفادي الثمانية.. أريد أن يسمعوا كل هذه الأشياء بصوته.. ليس مني ولكن لسماع ذلك من وجهة نظره، وتجربته ومنظوره”.

عزاء وألم

وعلى الرغم من العزاء الذي قد تمنحه هذه التطبيقات برؤية من تحب والتواصل معهم وسماع أصواتهم، إلا انها من جهة أخرى قد تسبب ألماً نفسياً كبيراً، يصعب مداواته.

ويقول الدكتور مارك سامبل، أستاذ الدراسات الرقمية في كلية ديفيدسون الذي يدرس دورة تسمى الموت في العصر الرقمي، “كلما كان هناك شكل جديد من التكنولوجيا، فهناك دائماً هذه الرغبة في استخدامها للاتصال بالموتى”.

وأشار سامبل إلى محاولة توماس إديسون الفاشلة لابتكار هاتف يمكنه التواصل مع العالم الاخر.

ووفقاً للصحيفة الأميركية لا يعد تطبيق “هير أفتر آي أي” الوحيد الذي يتم استخدامه للحديث مع من فارقوا الحياة، بل هناك أيضاً واحد اخر يسمى “ستوري فايل” (storyfile)، الذي يقدم نسخة “عالية الدقة” يتم فيها مقابلة الشخص الذي يريد بناء شخصية من الذكاء الاصطناعي له في استوديو حيث يتم تصويره وطرح العديد من الأسئلة عليه وتسجيل ردات فعله وإيماءاته وابتسماته وحتى غضبه ودموعه..

وكان ستيفن سميث، وهو واحد من مؤسسي “ستوري فايل”، قد طلب من والدته التي كانت تعمل كمعلمة في تاريخ “المحرقة” (الهولوكوست)، تجربة هذه التكنولوجيا قبل وفاتها.

وقام سميث بعرض شخصية والدته المولدة بالذكاء الاصطناعي خلال جنازتها في حزيران/يوليو الماضي، وقامت بالاجابة على العديد من الأسئلة التي طرحها عليها أقاربها وقتها.

ووفقا لـ “ستوري فايل”، قام حوالي 5 آلاف شخص بصنع شخصياتهم وكان من بينهم الممثل إد أسنر، الذي تمت مقابلته قبل 8 أسابيع من وفاته عام 2021.

وأرسلت الشركة ملف الممثل الراحل إلى نجله مات، الذي صدم لدى رؤية والده ينظر إليه ويتحدث معه.

وقال مات أسنر: “لقد أذهلتني.. كان من غير المعقول بالنسبة لي كيف يمكنني الحصول على هذا التفاعل مع والدي.. كان هو بشخصيته وبطريقته.. كان أفضل أصدقائي”.

بث مات الشخصية المصنوعة من الذكاء الاصطناعي خلال حفل تأبين والده، لكن بعض الحاضرين كانوا غير مرتاحين.

وأضاف مات: “بعض الموجودين رأوا أن الموضوع مرضياً وهربوا.. أنا لا أشارك في هذا الرأي، لكن يمكنني أن أفهم لماذا قالوا ذلك”.

وتكمن المعضلة الأخلاقية في التطبيقات الخاصة بالتواصل مع الموتى عبر الذكاء الاصطناعي في أن هذه التكنولوجيا أجبرت المستهلكين على مواجهة الشيء الوحيد الذي تمت برمجتهم بالطبيعة الإنسانية على عدم التفكير فيه وهو الموت.

تخليد ذكرى والده بالذكاء الاصطناعي

وقال جيمس فلاهوس، المؤسس المشارك لشركة “هير أفتر آي أي” للصحيفة: “الناس حساسون بشأن الموت والخسارة.. قد يكون من الصعب الترويج لهذه التكننولوجيا حالياً لأنها تجبر الناس على مواجهة واقع يفضلون عدم التعامل معه”.

وكان فلاهوس المتخصص بالذكاء الاصطناعي أنشأ عام 2017 شخصية مبنية من الذكاء الاصطناعي تحاكي شخصية والده المتوفي بسرطان الرئة، ما فتح له الباب أمام العديد من الطلبات لخلق شخصيات أخرى لأشخاص اخرين.

قال فلاهوس: “لم أكن أفكر في الأمر بأي طريقة تجارية.. ثم أصبح واضحاً أنه يجب أن يكون هذا عملاً تجارياً”.

أسئلة أخلاقية

وكما هو الحال مع ابتكارات الذكاء الاصطناعي الأخرى، فإن روبوتات المحادثة التي تم إنشاؤها على غرار شخص مات تثير أسئلة أخلاقية.

ويقول أليكس كونوك، الاستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة أكسفورد ومؤلف كتاب “الأعمال الإعلامية والذكاء الاصطناعي”: “في نهاية المطاف، إنها مسألة موافقة.. مثل كل الخطوط الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي، سيتم الحصول على إذن.. إذا كنت قد فعلت ذلك عن علم وعن طيب خاطر، وأعتقد أن معظم المخاوف الأخلاقية يمكن تخطيها بسهولة تامة”.

بدوره يقول الدكتور ديفيد شبيغل، رئيس قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية الطب بجامعة ستانفورد، إن برامج مثل “ستوري فايل” و”هير أفتر آي أي” يمكن أن تساعد الناس على العزاء، مثل رؤية ألبوم صور قديم كل يوم.

وأضاف: “الشيء الأهم هو الحفاظ على منظور واقعي لما تراه وأن الشخص الذي يتواصل معك لم يعد على قيد الحياة”.