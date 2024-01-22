رئيس الإمارات يصدر قانونا بإنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي، قانوناً جديداً يقضي بإنشاء “مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة”.

والذي سيكون مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي.

وفي إطار هذا القانون، صدرت قرارات هامة، حيث تم تعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، رئيساً للمجلس، بينما تم تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ونائباً للرئيس.

يضم المجلس في عضويته مجموعة من الشخصيات البارزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما في ذلك خلدون خليفة المبارك، جاسم محمد بوعتابه الزعابي، فيصل عبدالعزيز البناي، والسيد بينج شياو.

ويأتي إنشاء المجلس تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته الرشيدة بضرورة الاهتمام بقطاعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة. ومن المتوقع أن يلعب المجلس دوراً حيوياً في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز جاذب للاستثمارات والشراكات الدولية في هذا القطاع المهم.

وسيقوم المجلس بوضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، بهدف تعزيز الريادة التكنولوجية وتحسين مكانة إمارة أبوظبي في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية أبوظبي لتعزيز التنوع الاقتصادي وضمان استمرارية التطور والازدهار في مرحلة ما بعد النفط والهيدروكربونات.

بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، #رئيس_الدولة يصدر قانوناً بإنشاء "مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة"، برئاسة طحنون بن زايد، وخالد بن محمد بن زايد نائباً للرئيس.#وام pic.twitter.com/XMGGvnaEvK — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 22, 2024