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رئيس الإمارات يصدر قانونا بإنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

يهدف المجلس الجديد إلى تعزيز التطور التكنولوجي بإمارة أبوظبي والمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل، وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي، قانوناً جديداً يقضي بإنشاء “مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة”.

والذي سيكون مسؤولاً عن تطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي.

وفي إطار هذا القانون، صدرت قرارات هامة، حيث تم تعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني، رئيساً للمجلس، بينما تم تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ونائباً للرئيس.

يضم المجلس في عضويته مجموعة من الشخصيات البارزة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما في ذلك خلدون خليفة المبارك، جاسم محمد بوعتابه الزعابي، فيصل عبدالعزيز البناي، والسيد بينج شياو.

ويأتي إنشاء المجلس تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته الرشيدة بضرورة الاهتمام بقطاعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة. ومن المتوقع أن يلعب المجلس دوراً حيوياً في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز جاذب للاستثمارات والشراكات الدولية في هذا القطاع المهم.

وسيقوم المجلس بوضع خطط وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية بالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، بهدف تعزيز الريادة التكنولوجية وتحسين مكانة إمارة أبوظبي في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية أبوظبي لتعزيز التنوع الاقتصادي وضمان استمرارية التطور والازدهار في مرحلة ما بعد النفط والهيدروكربونات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...