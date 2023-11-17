استقالة مسؤول بشركة ذكاء اصطناعي لعدم تعويض أصحاب الصور الأصليين

استقال إيد نيوتن ريكس وهو مسؤول كبير بشركة الذكاء الاصطناعي ستابيليتي إي آي (Stability AI) التي تطور الأداة التي نالت شهرة كبيرة وهي ستيبل ديفيوجن Stable Diffusion.

وقال ريكس وهو رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في الشركة إنه استقال بسبب توجه الشركة لتقبل استخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن أصحابها الأصليين لتدريب منتجاتها. كان إد نيوتن ريكس رئيسًا لقسم الصوت في الشركة التي يقع مقرها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقال لبي بي سي إنه يعتقد أن أي مطور للذكاء الاصطناعي يستخدم العمل الإبداعي دون موافقة هو استغلال لأصحاب تلك الصور. لكن العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الكبيرة، بما في ذلك شركة Stability AI، ترى أن الحصول على محتوى حقوق الطبع والنشر يعد “استخدامًا عادلا”.

I’ve resigned from my role leading the Audio team at Stability AI, because I don’t agree with the company’s opinion that training generative AI models on copyrighted works is ‘fair use’.



First off, I want to say that there are lots of people at Stability who are deeply… — Ed Newton-Rex (@ednewtonrex) November 15, 2023

وتستخدم غالبية الشركات كميات هائلة من البيانات المنشورة على شبكات الإنترنت لتلبية ومعالجة طلبات المشتركين وتقديم استجابات ذات صلة. ولا تحرص شركات الذكاء الاصطناعي على تحديد الأفراد الذين ساهموا بأكثر البيانات فائدة في هذه الخدمات، ولا تسعى لتعويض هؤلاء بشكل أكثر عدالة.

وجاء ذلك ردًا على عماد مستاق، مؤسس Stability AI، على منصة إكس-تويتر سابقا- إن الشركة تعتقد أن الاستخدام العادل “يدعم التطوير الإبداعي”.

يتم تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي باستخدام كميات هائلة من البيانات، والتي غالبًا ما يتم أخذ معظمها من الإنترنت دون موافقة أصحابها الأصليين.

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي – المنتجات المستخدمة لإنشاء محتوى مثل الصور والصوت والفيديو والموسيقى – إنتاج مواد مماثلة للأصل أو حتى تكرار أسلوب فنان فردي بشكل مباشر إذا طلب ذلك. وقال نيوتن ريكس، وهو أيضًا ملحن ، إنه “لن ينتهز” فرصة تقديم موسيقاه الخاصة لمطوري الذكاء الاصطناعي مجانًا. وقال: “لا أعتقد أنني سأعطي مقطوعاتي الموسيقية لنظام مثل هذا و لا أعتقد أنني سأوافق”.

ويجري مكتب حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة حاليًا دراسة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وقضايا سياسات العمل فيه. وشدد نيوتن ريكس على أنه كان يتحدث عن جميع شركات الذكاء الاصطناعي التي تشترك في هذا الرأي – وغالبيتها تفعل ذلك.