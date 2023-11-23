اختراق بالذكاء الاصطناعي يهدد بفناء البشرية وراء الإطاحة بـ سام ألتمان رئيس أوبن إي آي

كشفت رويترز في تقرير حصري أنه وقبل أربعة أيام من إقالة الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي OpenAI، سام ألتمان، وجه العديد من الباحثين رسالة إلى مجلس الإدارة يحذرون فيها من اختراق قوي للذكاء الاصطناعي قالوا إنه يهدد البشرية، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر لرويترز.

وقال المصدران إن الرسالة التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا وخوارزمية الذكاء الاصطناعي كانتا من التطورات الكبرى التي تمت قبل الإطاحة مجلس الإدارة بألتمان، الشخصية الأبرز في قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقبل عودته المظفرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، هدد أكثر من 700 موظف بالاستقالة والانضمام إلى شركة مايكروسوفت الداعمة تضامنا مع زعيمهم المطرود.

لفتت المصادر إلى الرسالة على أنها عامل كبير لعب دورا إلى جانب قائمة أطول من الأسباب التي قدمها مجلس الإدارة والتي أدت إلى إقالة ألتمان، ومن بينها المخاوف بشأن تسويق التقدم قبل فهم العواقب.

ولم تتمكن رويترز من مراجعة نسخة من الرسالة. ولم يستجب الموظفون الذين كتبوا الرسالة لطلبات التعليق.

وقال أحد الأشخاص إنه بعد أن اتصلت بها رويترز، اعترفت أوبن إي آي ، التي رفضت التعليق، في رسالة داخلية للموظفين بمشروع يسمى Q* ورسالة إلى مجلس الإدارة قبل أحداث نهاية الأسبوع. قال متحدث باسم أوبن إي آي إن الرسالة، التي أرسلتها المديرة التنفيذية منذ فترة طويلة ميرا موراتي، نبهت الموظفين إلى بعض القصص الإعلامية دون التعليق على دقتها.

OpenAI is nothing without its people https://t.co/XYKLQ61e6l — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023