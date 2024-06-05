إيلون ماسك يوجه آلاف الرقائق المخصصة لـ”تسلا” إلى “إكس”.. ما السبب؟

يمكن أن يتأخر تحول “تسلا” نحو الذكاء الاصطناعي، دون الرقائق اللازمة من “إنفيديا”، وبدلاً من ذلك، يتم استخدامها لتغذية منافسة “إيلون ماسك“، مع شركة “OpenAI”، و”Google”.

أمر “إيلون ماسك”، بتحويل الآلاف من رقائق الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة Nvidia، والمخصصة لشركة Tesla إلى شركة التواصل الاجتماعي “إكس” (X) الخاصة به، وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني من شركة تصنيع الرقائق التي حصلت عليها “سي إن بي سي”.

رقائق “تسلا” تصل متأخرة عدة أشهر

وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تأخير استحواذ “Tesla”، على معالجات بقيمة 500 مليون دولار لعدة أشهر.

من المفترض أن تقوم شركة “Tesla“، بتخزين رقائق الذكاء الاصطناعي H100 من “Nvidia”، من أجل تعزيز تحولها إلى “شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات”، وفقًا لما قاله ماسك.

وفي تصريحات لـ “إيلون ماسك”، عن أرباح “Tesla”، في وقت سابق من هذا العام، قال إن الشركة ستزيد استحواذها على رقائق H100s من 35000 إلى 85000 بحلول نهاية هذا العام.

10 مليارات دولار استثمارات “تسلا” في الذكاء الاصطناعي

وفي وقت لاحق، في منشور على موقع “X”، قال ماسك، إن شركة “تسلا”، ستنفق 10 مليارات دولار “على التدريب المشترك والاستدلال على الذكاء الاصطناعي، ويكون الأخير في المقام الأول في السيارة”.

لكن رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها موظفو “Nvidia“، والتي حصلت عليها “سي إن بي سي”، تشير إلى أن “ماسك”، يبالغ في شراء رقائق الذكاء الاصطناعي لشركة تسلا.

إيلون ماسك يوجه آلاف الرقائق إلى “إكس”

ومع قرار “إيلون ماسك”، الأخير فإن العديد من هذه المعالجات في طريقها الآن إلى شركة “إكس”، وفي المقام الأول شركة xAI التابعة لها والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت مذكرة لشركة “Nvidia”، من شهر ديسمبر، وفقًا لـ سي إن بي سي: “يعطي ماسك الأولوية لنشر مجموعة وحدات معالجة الرسومات X H100 في X مقابل Tesla عن طريق إعادة توجيه 12 ألفًا من وحدات معالجة الرسوميات H100 المشحونة والمقررة أصلاً لـ Tesla إلى X بدلاً من ذلك”.

وفي منشور على موقع X بعد نشر قصة “سي إن بي سي”، قال إيلون ماسك، إن “تسلا” تفتقر إلى القدرة على قبول وحدات معالجة الرسوميات Nvidia لأن مصنع الشركة في أوستن، تكساس، غير مكتمل. وقدر أيضًا أن “تسلا”، ستنفق ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار على رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا في عام 2024.

قرار ماسك يمكن أن يثير غضب مستثمري “تسلا”

إن التحرك لتحويل رقائق الذكاء الاصطناعي من Tesla إلى X يمكن أن يثير غضب مستثمري “تسلا”، الذين يراهنون على أن ماسك يفي بوعده بمركبات ذاتية القيادة بالكامل.

وتخطط شركة “تسلا”، للكشف عن أول سيارة أجرة آلية في حدث سيقام في أغسطس.

وفي الوقت نفسه، خضعت ميزات الطيار الآلي، والقيادة الذاتية الكاملة لمساعدة السائق في شركة “تسلا”، والتي تعمل بمثابة حجر الأساس لعمل الشركة في مجال القيادة الذاتية، للتدقيق بسبب مئات الحوادث، والتي أسفرت العشرات منها عن وفيات.

منافسو شركة ” xAI” في الذكاء الاصطناعي

وتتنافس شركة “ماسك” الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي” xAI”، مع “OpenAI”، و”Google”، وغيرهما لإنتاج تطبيقات مفيدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، ونماذج اللغات الكبيرة الأساسية الخاصة به.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن جولة تمويل بقيمة 6 مليارات دولار على وعد بالمنتجات المتقدمة، والبنية التحتية لدعمها.