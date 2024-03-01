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إيلون ماسك يرفع دعوى ضد أوبن إيه آي وسام ألتمان

شارك إيلون ماسك في تأسيس «أوبن أيه آي» في عام 2015، لكنه استقال من مجلس إدارتها في عام 2018.

فريق التحرير by فريق التحرير

رفع إيلون ماسك دعوى قضائية على شركة «أوبن إيه آي»، المسؤولة عن روبوت المحادثة «تشات جي بي تي»، وكذلك رئيسها التنفيذي سام ألتمان، وغيرهم، قائلاً إنهم تخلوا عن مهمة الشركة الأصلية لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية، وليس الربح، كما أوردت وكالة “رويترز”.
وقالت الدعوى المرفوعة في وقت متأخر من يوم الخميس: «إن ألتمان والمؤسس المشارك للشركة، جريج بروكمان اتصلا في البداية بماسك، لإنشاء شركة مفتوحة المصدر وغير ربحية”.
وقال محامو ماسك في الدعوى المرفوعة في سان فرانسيسكو: «إن تركيز الشركة المدعومة من مايكروسوفت على جني الأموال ينتهك هذا العقد». وأضافوا أن «الشركة أبقت على تصميم جي بي تي 4، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لديها، سراً”.
وشارك ماسك في تأسيس «أوبن أيه آي» في عام 2015، لكنه استقال من مجلس إدارتها في عام 2018. ويدير أيضا شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تيسلا» وشركة تصنيع الصواريخ «سبيس أكس»، كما استحوذ على منصة «أكس» مقابل 44 مليار دولار في تشرين الأول / أكتوبر 2022.

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