إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي سيفوق أذكى إنسان في غضون عام واحد

توقع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن يصل تطوير الذكاء الاصطناعي إلى الحد الذي يصبح فيه أذكى من أذكى إنسان بحلول العام المقبل أو 2026.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها ماسك مع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة النرويجي نيكولاي تانجن على تطبيق إكس.

الذكاء الاصطناعي مقيد بتوفر الكهرباء

وأوضح ماسك أن الذكاء الاصطناعي مقيد حاليًا بتوفر الكهرباء، وأن من المتوقع تجربة الإصدار الثاني من برنامج جروك، وهو برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي لشركة إكس.إيه.آي الناشئة، بحلول مايو المقبل.

وعند سؤاله عن الجدول الزمني المتوقع لتطوير الذكاء الاصطناعي العام AGI، المعروف بالأكثر ذكاءًا من أذكى إنسان، قال ماسك: “إن هذا من المحتمل أن يحدث في غضون عام أو عامين”، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وعزا ماسك هذا التوقع إلى التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن نقص الرقائق الإلكترونية المتقدمة هو أحد العوامل التي تعيق تجربة نموذج الإصدار الثاني من جروك.

يُشار إلى أن ماسك شارك أيضاً في تأسيس شركة “أوبن إيه.آي Open AI” لأبحاث الذكاء الاصطناعي، إلا أنه أسس شركة إكس.إيه.آي X AI العام الماضي لمنافستها، وقد قام برفع دعوى قضائية ضدها اتهمها فيها بالتخلي عن مهمتها الأساسية المتمثلة في تطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية وليس من أجل الربح، وهو ما نفته شركة Open AI أوبن إيه.

وأضاف ماسك، أنه على الرغم من أن نقص الرقائق يعيق تطوير الذكاء الاصطناعي حاليًا، إلا أن إمدادات الكهرباء ستصبح الحاسم الرئيسي خلال العام أو العامين القادمين.

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، أكد أن شركات صناعة السيارات الصينية هي المنافس الأقوى لشركة تسلا، حيث تتمتع بقدرة تنافسية عالية على مستوى العالم.

وأطلق ماسك تحذيرات سابقة، قال إن المنافسين الصينيين سيدمرون المنافسين العالميين في حال عدم وضع حواجز تجارية.

من ناحية أخرى، فإن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ أصوله 1.5 تريليون دولار، هو أحد أكبر المساهمين في تسلا.