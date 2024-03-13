فريق التحرير by فريق التحرير

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إيطاليا.. صندوق للذكاء الاصطناعي بقيمة مليار يورو

ترغب إيطاليا في استغلال رئاستها لمجموعة الديمقراطيات السبع الكبرى هذا العام للتركيز على تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وعدم المساواة

فريق التحرير by فريق التحرير

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، إن إيطاليا تخطط لإنشاء صندوق استثماري بمنحة أولية بقيمة مليار يورو (1.09 مليار دولار) لتعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أغوستينو سكورناجنشي إن الصندوق، بدعم من CDP Venture Capital، وهي وحدة تابعة للمقرض الحكومي Cassa Depositi e Prestiti (CDP)، يمكن أن يجمع 3 مليارات يورو أخرى من القطاع الخاص.

وكان ميلوني وسكورناجينشي يتحدثان في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في روما، وفقا لـ”Yahoo finance”.

وترغب إيطاليا في استغلال رئاستها لمجموعة الديمقراطيات السبع الكبرى هذا العام للتركيز على تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وعدم المساواة، مع وضع ضمانات لتطوير التكنولوجيا.

وقالت ميلوني: “نحن مقتنعون بأنه يمكن ويجب أن تكون هناك طريقة إيطالية للذكاء الاصطناعي”، مضيفة أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون لتنظيم هذا القطاع في إيطاليا.

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فريق التحرير

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