إنفيديا تخفض أسعارها في الصين لمنافسة هواوي

لجأت شركة “إنفيديا” الأمريكية لأشباه الموصلات إلى تسعير أكثر شريحة ذكاء الاصطناعي تقدماً بأقل من شريحة منافسة من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة “هواوي“، وذلك في أعقاب بداية ضعيفة لشريحة الذكاء الاصطناعي التي طورتها “إنفيديا” للسوق الصينية، كما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة على الأمر.

ويسلط انخفاض الأسعار الضوء على التحديات التي تواجهها أعمال “إنفيديا” في الصين وسط العقوبات الأمريكية على صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي والمنافسة المتزايدة، مما يلقي بظلاله على مستقبلها في سوق ساهم بنسبة 17% في إيراداتها للعام المالي 2024.

ويضيف الضغط التنافسي المتزايد في الصين أيضاً ملاحظة تحذيرية للمستثمرين في شركة أشباه الموصلات الأمريكية، حيث واصلت أسهمها ارتفاعاً مذهلاً بعد توقعات الإيرادات الوفيرة يوم الأربعاء.

وقد طرحت “إنفيديا”، التي تهيمن على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، ثلاث شرائح مصممة خصيصاً للصين في أواخر العام الماضي بعد أن منعتها العقوبات الأمريكية من تصدير أشباه الموصلات الأكثر تقدماً لديها.

ومن بين تلك الرقائق، تعد H20 هي الأكثر مراقبة عن كثب لأنها أقوى منتج من “إنفيديا” يتم بيعه في الصين، لكن مصادر سلسلة التوريد الثلاثة قالت لرويترز إن هناك وفرة في المعروض من الرقائق في السوق، مما يشير إلى ضعف الطلب.

وقد أدى ذلك إلى بيع شرائح H20 في بعض الحالات بخصم يزيد عن 10% على شريحة Ascend 910B من “هواوي” – أقوى شريحة ذكاء اصطناعي من شركة صينية – حسبما قال اثنان من المصادر الثلاثة لرويترز، رافضين الكشف عن هويتهما بسبب حساسية المشكلة.

وقال المحللون إنه بينما كانت “إنفيديا” تحاول جاهدة الحصول على حصة في سوق لا تستطيع تحمل خسارته، فإن التوقعات غير مؤكدة بشكل متزايد.