إقالة رئيس تنفيذي لدار نشر شهيرة بعد استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقالات

أعلنت دار النشر الرقمي ذي أرينا جروب The Arena Group، التي تنشر مجلات مثل سبورتس الستريتد Sports Illustrated وغيرها، عن إقالة روس ليفينسون الرئيس التنفيذي يوم الاثنين وسط أزمة استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر مقالات تحت أسماء وهمية لكّتاب فيها بحسب ما كشفه موقع فيوتشرزم.

ورفض متحدث باسم المجموعة الخوض في مزيد من التفاصيل لشرح أساب الإطاحة بالرئيس التنفيذي روس ليفينسون، الذي شغل المنصب لمدة ثلاث سنوات.

تأتي الخطوة جاءت بعد كارثة محرجة حيث تم ضبط مجلة Sports Illustrated وهي تنشر قصصًا بأسماء مؤلفين مزيفة وصور ملفات شخصية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقال فينس بوديفورد، المتحدث باسم بهارجافا، إنه تم استبدال ليفينسون، على الفور، بالرئيس التنفيذي المؤقت مانوج بهارجافا، الذي يمتلك حصة أغلبية في المجموعة.

لقطات لأشخاص وهميين تم شراءها من موقع يولد صوره بالذكاء الاصطناعي

يأتي إنهاء مهام ليفينسون بعد أقل من أسبوع من قيام مجموعة أرينا بإقالة ثلاثة من مديريها التنفيذيين الرئيسيين: رئيس العمليات والرئيس التنفيذي للعمليات أندرو كرافت، ورئيس الإعلام روب باريت، ومستشار الشركة جولي فينستر. وقال بوديفورد لشبكة CNN: “ستستمر جميع العلامات التجارية الإعلامية، بما في ذلك Sports Illustrated، في العمل مع إدارة تلك القطاعات، بينما تأخذ الشركة نظرة واسعة على العمليات وكيفية تحسين الأعمال بشكل عام”.

تنشر المجموعة 320 من مجلات ومواقع إنترنت مثل سبورتس الستريتد Sports Illustrated وغيرها