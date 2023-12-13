فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inذكاء اصطناعيأخبار أريبيان بزنسبرمجياتتكنولوجيا

إقالة رئيس تنفيذي لدار نشر شهيرة بعد استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقالات

إقالة روس ليفينسون الرئيس التنفيذي لمجموعة نشر بعد نشر مقالات باسماء وهمية بعد إنشاءها بالذكاء الاصطناعي

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت دار النشر الرقمي ذي أرينا جروب The Arena Group، التي تنشر مجلات مثل سبورتس الستريتد Sports Illustrated وغيرها، عن إقالة روس ليفينسون الرئيس التنفيذي يوم الاثنين وسط أزمة استخدام الذكاء الاصطناعي لنشر مقالات تحت أسماء وهمية لكّتاب فيها بحسب ما كشفه موقع فيوتشرزم.

ورفض متحدث باسم المجموعة الخوض في مزيد من التفاصيل لشرح أساب الإطاحة بالرئيس التنفيذي روس ليفينسون، الذي شغل المنصب لمدة ثلاث سنوات.

تأتي الخطوة جاءت بعد كارثة محرجة حيث تم ضبط مجلة Sports Illustrated وهي تنشر قصصًا بأسماء مؤلفين مزيفة وصور ملفات شخصية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وقال فينس بوديفورد، المتحدث باسم بهارجافا، إنه تم استبدال ليفينسون، على الفور، بالرئيس التنفيذي المؤقت مانوج بهارجافا، الذي يمتلك حصة أغلبية في المجموعة.

لقطات لأشخاص وهميين تم شراءها من موقع يولد صوره بالذكاء الاصطناعي

يأتي إنهاء مهام ليفينسون بعد أقل من أسبوع من قيام مجموعة أرينا بإقالة ثلاثة من مديريها التنفيذيين الرئيسيين: رئيس العمليات والرئيس التنفيذي للعمليات أندرو كرافت، ورئيس الإعلام روب باريت، ومستشار الشركة جولي فينستر. وقال بوديفورد لشبكة CNN: “ستستمر جميع العلامات التجارية الإعلامية، بما في ذلك Sports Illustrated، في العمل مع إدارة تلك القطاعات، بينما تأخذ الشركة نظرة واسعة على العمليات وكيفية تحسين الأعمال بشكل عام”.

تنشر المجموعة 320 من مجلات ومواقع إنترنت مثل سبورتس الستريتد Sports Illustrated وغيرها

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...