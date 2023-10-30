كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أول تشريع على هيئة أمر تنفيذي جديد بشأن الذكاء الاصطناعي، ويشترط اختبار منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي لضمان عدم إمكانية استخدامها لإنتاج أسلحة، من بين اشتراطات أخرى.

يعد هذا الأمر التنفيذي الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه حكومة الولايات المتحدة، والذي يعد قانونا يتطلب تقييمات جديدة للسلامة، وتوجيهات تتعلق بالمساواة والحقوق المدنية وأبحاثًا حول تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل. يعتمد الأمر على الالتزامات الطوعية التي حصل عليها البيت الأبيض سابقًا من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة ويمثل أول إجراء حكومي ملزم رئيسي بشأن التكنولوجيا.

وأشار بيان البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية أجرت مشاورات واسعة النطاق بشأن أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي على مدى الأشهر القليلة الماضية – بالتعاون مع دول من الشركاء تشمل والإمارات العربية المتحدة وكل من أستراليا والبرازيل وكندا وتشيلي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والهند وإسرائيل وإيطاليا واليابان وكينيا والمكسيك وهولندا ونيوزيلاندا، ونيجيريا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

شمل الأمر التنفيذي 8 أقسام رئيسية :

إنشاء معايير جديدة للسلامة والأمن للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مطالبة بعض شركات الذكاء الاصطناعي بمشاركة نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة الفيدرالية.

حماية خصوصية المستهلك، بما في ذلك عن طريق إنشاء إرشادات يمكن للوكالات استخدامها لتقييم تقنيات الخصوصية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

تعزيز العدالة والحقوق المدنية من خلال توفير التوجيه لأصحاب العقارات والمقاولين الفيدراليين للمساعدة في تجنب خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تعزز التمييز وإنشاء أفضل الممارسات بشأن الدور المناسب للذكاء الاصطناعي في نظام العدالة.

حماية المستهلكين بشكل عام من خلال توجيه وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لإنشاء برنامج لتقييم ممارسات الرعاية الصحية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي والتي من المحتمل أن تكون ضارة وإنشاء موارد حول كيفية استخدام المعلمين لأدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

دعم العمال من خلال إنتاج تقرير عن الآثار المحتملة للذكاء الاصطناعي على سوق العمل ودراسة الطرق التي يمكن للحكومة الفيدرالية من خلالها دعم العمال المتأثرين باضطراب سوق العمل.

تعزيز الابتكار والمنافسة من خلال توسيع المنح لأبحاث الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل تغير المناخ وتحديث معايير العمال المهاجرين ذوي المهارات العالية الذين يتمتعون بالخبرة الأساسية للبقاء في الولايات المتحدة.

العمل مع شركاء دوليين لتطبيق معايير الذكاء الاصطناعي حول العالم.

تطوير إرشادات لاستخدام الوكالات الفيدرالية ومشترياتها للذكاء الاصطناعي وتسريع توظيف الحكومة للعمال المهرة في هذا المجال.