أول منظار بالذكاء الاصطناعي لتشاهد وتحدد أنواع أكثر من 10 آلاف طائر ومخلوق بري

ستطرح سوارفسكي الشهر القادم أول منظار ذكي في العالم وبقدرات فريدة تمكنه من التعرف على الطيور وتحديد أنواعها ، وكشف أسماء وأنواع أكثر 9000 طائر ومخلوق بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج فيها وبالتعاون مع جامعة كورنويل التي تقدم قاعدة بيانات مجانية للطيور (وهناك تطبيقات للتعرف على الكثير من المخلوقات والنباتات).

تدمج مناظير Swarovski AX Visio تقنية الذكاء الاصطناعي في استخدامات مراقبة الحياة البرية

هذه يمكنها التقاط وتسجيل ملاحظات بذات الوقت مع خيار تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل.



قامت سواروفسكي بتقديم معيار جديد في معدات المراقبة عالية الجودة من خلال إطلاق مناظيرها الذكية Swarovski Optik Ax Visio الجديدة – أول مناظير مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم، وهي تعايش مثالي للدقة العالية يجمع بين أداء البصريات التناظرية بعيدة المدى والذكاء الرقمي.

يمكن للكاميرا المدمجة التقاط الصور ومقاطع الفيديو، والتي يمكن بعد ذلك التعامل معها ومشاركتها على الفور مع الهاتف الذكي باستخدام تطبيق Swarovski Optik Outdoor و داخل التطبيق، لديك خيار “مشاركة الاكتشافات”، وهذه الوظيفة هي تطور مثير آخر يسمح للمستخدمين بتوجيه شخص آخر إلى الكائن المرصود باستخدام علامات الأسهم في الشاشة، مما يسمح لكل شخص في مجموعتك باستخدام هذه المناظير باكتشاف ذلك الطائر النادر!

يتكون المنظار من 390 جزءًا من الأجهزة لتحقيق وظيفته، وتتوافق المكونات التناظرية للجهاز، مثل البصريات والعتاد، مع المعايير المستدامة في سواروفسكي.

يتم تحديث أداء الميزات الرقمية المضمنة وتحسينها بانتظام من خلال تحديثات النظام والوظائف المنتظمة عبر التطبيق. كما تتيح واجهة البرمجة المفتوحة لمقدمي الخدمات الخارجيين المبدعين الفرصة لتوسيع AX Visio بوظائف جديدة. وتقول الشركة إنها تسعى لتعزيز “نظام مبتكر “نظام يتطور باستمرار ويلبي احتياجات المستخدمين لتحسين الرؤية والمزيد من المعلومات بأكبر قدر ممكن من الفعالية”، كما يقول أندرياس جيرك من سواروفسكي.

ويلعب التصميم أيضًا عاملاً مميزًا في هذه المناظير ، فقد تم إنشاء هذه الاختيارات التصميمية المميزة لمنظار AX Visio بواسطة مارك نيوسون، المصمم الصناعي المشهور عالميًا، بالتعاون مع Swarovski Optik. وتضمنت أولوياته الرئيسية المظهر الحديث والتعامل البديهي مع المنظار الذكي، بالإضافة إلى التصميم المريح الذي يشعرك بالراحة عند حمله.

يكفي توجيه المنظار لطائر مجهول وتحديده على الشاشة عبر الجوال للتعرف على فصيلته عليه وذلك أمر لافت في عالم مراقبة الطيور الحياة البرية

سعر Swarovski Optik AX Visio هو 4,799 دولارًا أمريكيًا عند طرحها للبيع في فبراير 2024.