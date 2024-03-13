أوروبا تقرُّ قانون الذكاء الاصطناعي

أقرّ برلمان الاتحاد الأوروبي قانونًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يُعدّ الأول من نوعه على مستوى العالم ويضع قواعد صارمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما يواجه انتقادات من بعض الشركات التي ترى أنه قد يضر بالتنافسية.

ويهدف هذا القانون إلى معالجة المخاوف المتزايدة بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التحيز والخصوصية، مع وضع قواعد واضحة لتنظيم استخداماته المختلفة.

يُحظر القانون الجديد استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات معينة، مثل الكشف عن المشاعر في أماكن العمل والمدارس، كما يضع قيودًا صارمة على استخدامه في المواقف عالية المخاطر، مثل فرز طلبات العمل. كما يهدف أيضًا إلى حماية المستهلكين من خلال إلزام الشركات بتقديم معلومات واضحة عن كيفية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها.

وأثار القانون الجديد بعض المخاوف من تأثيره على تنافسية الشركات الأوروبية، خاصة في ظل هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “مايكروسوفت” و”غوغل”.

كما عبّر بعض الخبراء عن قلقهم من أن بعض أحكام القانون قد لا تكون كافية لحماية المستهلكين من مخاطر الذكاء الاصطناعي.

أهداف قانون الذكاء الاصطناعي

يهدف القانون الجديد إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل:

التحيز

الخصوصية

الأمان

أحكام القانون

يُحظر القانون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض المواقف، مثل:

الكشف عن المشاعر في أماكن العمل والمدارس

التقييم الوظيفي

الدرجات الائتمانية

كما يضع القانون أيضًا قيودًا على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المواقف عالية المخاطر، مثل:

الطب

النقل