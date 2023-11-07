فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inذكاء اصطناعيأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

أوبن إيه آي تكشف عن تطبيقات لتدريس الرياضيات وحجز التذاكر

تطلق “أوبن إيه آي” على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة حسب الطلب اسم (جي بي تي إس)، وهي تضطلع بمهام في العالم الحقيقي، مثل حجز رحلات الطيران نيابة عن المستخدم

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت شركة “أوبن إيه آي” النقاب عن منتج جديد يمكّن المستخدمين من الوصول إلى “تطبيقات” الذكاء الاصطناعي وفق التفضيلات الشخصية لخدمة أغراض مثل تدريس الرياضيات أو تصميم الملصقات، مما يعكس طموحها لتوسيع نشاط المستهلكين الأفراد.

وأطلق سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، تلك التحديثات خلال المؤتمر الأول للمطورين لمختبر الذكاء الاصطناعي، الذي اجتذب 900 مطور من جميع أنحاء العالم وشكل أحدث محاولة للشركة للاستفادة من الشعبية التي يتمتع بها روبوت الدردشة تشات “جي بي تي” من خلال تقديم حوافز للبناء في نظامها.

وقال ألتمان إن “تشات جي بي تي” الذي تم إطلاقه في تشرين الثاني / نوفمبر 2022، لديه الآن 100 مليون مستخدم نشط أسبوعيا.

وتطلق “أوبن إيه آي” على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة حسب الطلب اسم (جي بي تي إس)، وقالت الشركة إنها إصدارات مبكرة من مساعدي الذكاء الاصطناعي التي تضطلع بمهام في العالم الحقيقي، مثل حجز رحلات الطيران نيابة عن المستخدم.

وسيتم إطلاق متجر “جي بي تي ستور” في وقت لاحق من هذا الشهر حيث يمكن للأشخاص مشاركة نسخ “جي بي تي إس” الخاصة بهم وتحقيق مكاسب مالية بناء على عدد المستخدمين، فيما يعد محاولة جديدة تعقب المحاولات الفاشلة التي بذلتها الشركة لبناء نظام من برامج المساعدة الإضافية لتشات “جي بي تي” في وقت سابق من هذا العام.

وقال ألتمان في كلمته الرئيسية في المؤتمر الذي أقيم في سان فرانسيسكو “في النهاية، ستطلب فقط من الكمبيوتر ما تحتاجه، وسينجز كل هذه المهام نيابة عنك”.

وأضاف “نحن نؤمن حقاً أن النشر التكراري التدريجي هو أفضل طريقة لمواجهة تحديات السلامة التي يواجهها الذكاء الاصطناعي. ونعتقد أن التحرك بعناية نحو هذا المستقبل ينطوي على أهمية خاصة”.

وبالإضافة إلى “جي بي تي إس” أصدرت “أوبن إيه آي” أيضاً عدداً كبيراً من التحديثات التي تركز على المطورين، بما في ذلك التخفيض الكبير في التكلفة، وهو ما حظي بإشادة كبيرة من المستهلكين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...