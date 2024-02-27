أوبن إيه آي تتهم نيويورك تايمز باختراق برنامج تشات جي بي تي

طلبت شركة “أوبن إيه آي” من قاضٍ فيدرالي أمريكي رفض أجزاء من دعوى حقوق الطبع والنشر التي رفعتها صحيفة “نيويورك تايمز” ضدها، متهمة الصحيفة بانها “اخترقت” برنامج الدردشة الآلي الخاص بها “تشات جي بي تي” وأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى لتوليد أدلة مضللة في القضية.

وقالت “أوبن إيه آي” في دعوى أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، إن “نيويورك تايمز” تسببت في إعادة إنتاج التكنولوجيا لموادها من خلال “مطالبات خادعة تنتهك بشكل صارخ شروط استخدام أوبن إيه آي”.

وقالت “أوبن إيه آي”: “إن الادعاءات الواردة في شكوى نيويورك تايمز لا تفي بمعاييرها الصحفية الصارمة. والحقيقة، التي ستظهر في سياق هذه القضية، هي أن صحيفة نيويورك تايمز دفعت لشخص ما لاختراق منتجات أوبن إيه آي”.

ولم يستجب ممثلو صحيفة “نيويورك تايمز” و”أوبن إيه آي” على الفور لطلبات التعليق على الملف.

ورفعت صحيفة “نيويورك تايمز” دعوى قضائية ضد “أوبن إيه آي” وأكبر داعم مالي لها “مايكروسوفت” في كانون الأول / ديسمبر الماضي، متهمة إياهما باستخدام الملايين من مقالاتها دون إذن لتدريب برامج الدردشة الآلية على توفير المعلومات للمستخدمين.