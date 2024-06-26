“أوبن إيه آي” تؤجل إطلاق ميزة المساعد الصوتي لـ “تشات جي بي تي”

أعلنت شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI) عن تأجيل إطلاق ميزة المساعد الصوتي المرتقبة لبرنامج “تشات جي بي تي” (ChatGPT)، وذلك لضمان قدرتها على تلبية احتياجات ملايين المستخدمين بأمان وكفاءة.

وكانت الشركة قد كشفت عن هذه الميزة في أيار/مايو المنصرم خلال حدث إطلاق “جي بي تي-4 أو” (GPT-4o)، النسخة المحدثة من “جي بي تي-4” (GPT-4)، والتي تتميز بقدرة أفضل على التعامل مع النصوص والصوت والصور في الوقت الفعلي.

أوضحت “أوبن إيه آي” في بيان لها أنها كانت تعتزم طرح ميزة الصوت لمجموعة صغيرة من المشتركين في الخدمات المدفوعة لـ”تشات جي بي تي بلس” (ChatGPT Plus) في أواخر حزيران/يونيو الجاري، لكنها قررت تأجيل هذه الخطوة شهرًا آخر لضمان تلبية معايير الجودة المطلوبة.

وأكدت الشركة أنها تعمل على تحسين قدرة النموذج على اكتشاف ورفض المحتويات غير الملائمة، وتحسين تجربة المستخدم وتوسيع البنية التحتية لتلبية احتياجات الملايين مع الحفاظ على الاستجابات في الوقت الفعلي.

ويأتي هذا التأجيل في وقت تشهد فيه المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي تصاعدًا كبيرًا.

وكانت “أوبن إيه آي” قد قدمت خلال العام الماضي خيارًا محدودًا لتفاعل “تشات جي بي تي” مع المستخدمين، لكن الميزة الجديدة تعد بأن تكون أسرع وتقترن بقدرات قوية للتعرف على الصور، مما يجعل روبوت الدردشة شريكًا أكثر فائدة وديناميكية.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها تخطط لطرح الميزة الصوتية لكافة المشتركين في الخريف، وأنها تعمل على إطلاق ميزات الفيديو ومشاركة الشاشة التي عرضتها خلال حدث أيار/مايو الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون قدرات خيار الصوت محدودة أكثر مما جرى استعراضه في حفل الإطلاق عندما يجري توفيرها لمجموعة من المستخدمين المدفوعين الشهر المقبل.