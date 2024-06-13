إيرادات “أوبن إيه آي” تقفز 112.5%.. ثمرة الذكاء الاصطناعي تنضج

قفزت إيرادات شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “أوبن إيه آي” (OpenAI)، عند حسابها على أساس سنوي، بنسبة 112.5%، لتصل إلى 3.4 مليار دولار، حسب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة.

جاء ذلك خلال اتصال الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن إيه آي”، مع موظفيها، حسب صحيفة “The Information“.

مراحل تطور إيرادات “أوبن إيه آي”

ووصلت إيرادات “OpenAI” الشركة المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي ” ChatGPT”، إلى هذا المستوى من الإيرادات في الشهور الستة الماضية.

فيما بلغت إيرادات شركة الذكاء الاصطناعي، عند حسابها على أساس السنوي، نحو 1.6 مليار دولار في نهاية 2023، حسب الصحيفة.

أسباب زيادة إيرادات شركة الذكاء الاصطناعي

وتعمل شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة سريعة النمو “OpenAI“، على زيادة إيراداتها من نماذجها للذكاء الاصطناعي الخاصة، عن طريق زيادة اشتراكات الشركات في خدمة “ChatGPT Enterprise”، وذلك بتحفيزيهم بمزايا إضافية، مثل إضافة القدرات الصوتية المحسنة إلى تطبيق روبوت الدردشة للمستهلكين.

كما بدأت “OpenAI”، في تدريب نموذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة، كي تستطيع الحفاظ على صدارتها في تقديم منتجات الذكاء الاصطناعي، وسط اشتعال المنافسة، وتزايد عدد المنافسين من عمالقة التكنولوجيا، مثل غوغل، وميتا بلاتفورم، في تقديم خدمات مماثلة لنفس الشركات.

وكشفت ” أوبن إيه آي”، التي تحظى بدعم من عملاقة البرمجيات “مايكروسوفت”، في أبريل الماضي، أن المشتركين في خدمة “ChatGPT Enterprise”، ارتفع إلى نحو 600 ألف مستخدم، يمثلون 93% من الشركات الكبرى المدرجة بقائمة فورتشن 500.

تعيين مدير مالي للشركة لأول مرة منذ عامين

وفي إشارة لأهمية نمو إيرادات شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، وأهمية تنميتها، قامت الشركة هذا الأسبوع بتعيين مدير مالي جديد، وهي سارة فريار، بعد أن ظل المنصب شاغرا لمدة عامين.

وآخر منصب تولته فريار، هو الرئيسة التنفيذية لخدمة الشبكات الاجتماعية “Nextdoor Holdings”.

وبرز اسم ” OpenAI”، كشركة ذكاء اصطناعي ناشئة، تقدم تطبيقات تقنية مجانية، تسهل عمل مستخدميها في عدة مجالات، ثم بدأت بإضافة مزايا لهذه التطبيقات لتحقق إيرادات.