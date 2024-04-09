تجربة “أوبن أيه أي” لاستنساخ الأصوات.. هل أنت من “القلة المختارة”؟

بعد أن كشفت “أوبن أيه أي” (OpenAI)، عن أداتها لاستنساخ الأصوات “فويس إنجين”، وبغض النظر عما أثارته من مخاوف سواء أخلاقية أو أمنية، بدأت الشركة بالسماح لقلة مختارة بتجربة التقنية، لكن من هم سعداء الحظ الذين وقع عليهم الاختيار؟.

واختارت “أوبن أيه أي“، عددا قليلا من الشركات لتجربة الأداة الجديدة، ومنها شركة جمع البيانات الطبية “ديماجي”، إضافة إلى منظمة “لايف سبان” لتقديم الخدمات الصحية، وشركة “إيج أوف ليرنينج” لتكنولوجيا التعليم، ومنصة إنشاء الفيديوهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي “هي جين”، إلى جانب تطبيق التواصل بالذكاء الاصطناعي “ليفوكس”.

لن تحتاج تلك الشركات في تجربتها الأداة الجديدة سوى لعينة صوتية مدتها 15 ثانية، وبعد ذلك تكون قادرة على تحويل أي نص إلى تسجيل صوتي جديد يتناول أي موضوع بأي لغة، وفق “ذا فيرج”.

لماذا اختارت “أوبن أيه أي” هذه الشركات بالتحديد؟

واختارت “أوبن أيه أي”، هذه الشركات بالتحديد، بهدف استكشاف كل الإمكانات المتاحة من “فويس إنجين”،عبر مختلف القطاعات.

وعلى سبيل المثال، تستخدم شركة “إيج أوف ليرنينج“، التكنولوجيا الجديدة في “إنتاج محتوى صوتي مكتوب مسبقا” وتقديم “استجابات مخصصة في الوقت الفعلي” للطلاب، بحسب التقرير.

سياسات استخدام تقنية “فويس إنجين” الصارمة

وعبر قيود، وسياسات استخدام صارمة تلزم الشركة، الشركاء بالامتناع عن انتحال شخصية أي فرد، أو مؤسسة دون موافقتها، لمواجهة المخاوف الأخلاقية. كما تشدد الاتفاقية على وجود “موافقة صريحة” من الشخص الذي يجري استخدام صوته، إضافة إلى إعلام المستمعين بأن هذه الأصوات مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكذلك وضع علامات معينة على المقاطع المولدة لتتبع أصولها، ومراقبة كيفية استخدامها.

وللتخفيف من حدة هذه المخاوف، تقترح “أوبن أيه أي”، تطبيق بعض تدابير الحماية الآمنة مثل إعادة النظر في المصادقة الصوتية للحسابات الحساسة، وتنفيذ سياسات لحماية أصوات الأفراد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتثقيف المستخدمين حول التزييف العميق للذكاء الاصطناعي، وتطوير أنظمة لتتبع المحتوى الناتج عن التكنولوجيا الجديدة.

تطوير تقنية “فويس إنجين”

جدير بالذكر، أن شركة “أوبن أية أي”، طورت تقنية “فويس إنجين“، أواخر عام 2022، ودمجتها بشكل جزئي في أداة “تشات جي بي تي”، عام 2023 لتوفر خاصية تبادل الحديث مع الذكاء الاصطناعي باستخدام الأصوات المعدة مسبقا.

وتعتمد الأداة على مزيج من البيانات المرخصة، والبيانات المتاحة بشكل عام لتعلم الأصوات، حسبما ينقل تقرير موقع “تك كرانش”، عن عضو قطاع المنتجات في “أوبن أيه أي”، جيف هاريس.