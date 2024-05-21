أمازون تطلق مساعد ذكاء اصطناعي

تُقدم أمازون ويب سيرفيسز (AWS) Amazon Q، مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي يهدف إلى تسريع تطوير البرمجيات وتحسين تحليلات الأعمال.

قدرات متقدمة للمطورين:

اقتراحات برمجة دقيقة.

وكلاء ذكاء اصطناعي لتنفيذ المهام.

فحص أمني متطور.

تحسين بيئات AWS.

وصول شامل للبيانات:

يتكامل مع أكثر من 40 أداة عمل شائعة.

يضم مصادر بيانات أكثر من أي مساعد ذكاء اصطناعي آخر.

الأمان والخصوصية على رأس الأولويات:

يتكامل مع سياسات الأمان الحالية.

يُخصص التفاعلات لكل مستخدم.

تطبيقات ذكاء اصطناعي سهلة البناء:

Amazon Q Apps لإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي بدون خبرة برمجية.