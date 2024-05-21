فريق التحرير by فريق التحرير

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أمازون تطلق مساعد ذكاء اصطناعي

يساعد أمازون كيو المطورين ومحترفي تكنولوجيا المعلومات في جميع مهامهم.

فريق التحرير by فريق التحرير

تُقدم أمازون ويب سيرفيسز (AWS) Amazon Q، مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي يهدف إلى تسريع تطوير البرمجيات وتحسين تحليلات الأعمال.

قدرات متقدمة للمطورين:

  • اقتراحات برمجة دقيقة.
  • وكلاء ذكاء اصطناعي لتنفيذ المهام.
  • فحص أمني متطور.
  • تحسين بيئات AWS.
أمازون

وصول شامل للبيانات:

  • يتكامل مع أكثر من 40 أداة عمل شائعة.
  • يضم مصادر بيانات أكثر من أي مساعد ذكاء اصطناعي آخر.

الأمان والخصوصية على رأس الأولويات:

  • يتكامل مع سياسات الأمان الحالية.
  • يُخصص التفاعلات لكل مستخدم.

تطبيقات ذكاء اصطناعي سهلة البناء:

Amazon Q Apps لإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي بدون خبرة برمجية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...