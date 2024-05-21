أمازون تطلق مساعد ذكاء اصطناعي

تُقدم أمازون ويب سيرفيسز (AWS) Amazon Q، مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي يهدف إلى تسريع تطوير البرمجيات وتحسين تحليلات الأعمال.
قدرات متقدمة للمطورين:
- اقتراحات برمجة دقيقة.
- وكلاء ذكاء اصطناعي لتنفيذ المهام.
- فحص أمني متطور.
- تحسين بيئات AWS.
وصول شامل للبيانات:
- يتكامل مع أكثر من 40 أداة عمل شائعة.
- يضم مصادر بيانات أكثر من أي مساعد ذكاء اصطناعي آخر.
الأمان والخصوصية على رأس الأولويات:
- يتكامل مع سياسات الأمان الحالية.
- يُخصص التفاعلات لكل مستخدم.
تطبيقات ذكاء اصطناعي سهلة البناء:
Amazon Q Apps لإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي بدون خبرة برمجية.