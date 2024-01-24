ألفابيت تقطع علاقتها مع شركة الذكاء الاصطناعي التي ساعدت في تطوير “بارد”

ألغت شركة “ألفابيت” (Alphabet) الشركة الأم لمحرك البحث “غوغل” تعاقدها مع شركة “أبين” (Appen) الأسترالية المتخصصة في بيانات الذكاء الاصطناعي والتي ساعدت في تطوير العديد من الأدوات الخاصة بالشركة.

وساهمت “أبين” بتطوير روبوت الدردشة التابع لغوغل “بارد” (Bard)، وكذلك نظام البحث في غوغل، ومنتجات أخرى للذكاء الاصطناعي.

وأخطرت “ألفابيت” الشركة الأسترالية أن إلغاء التعاون سيدخل حيز التنفيذ في 19 آذار/مارس المقبل، وأن ذلك أتى بعد عملية “مراجعة إستراتيجية” قامت بها، وفقاً لبيان أصدرته “أبين” وقالت إنها كانت “لا تملك أي معرفة مسبقة بقرار ألفبيت إنهاء العقد”.

يرجع قرار ألفابيت هذا إلى عدة عوامل، أهمها:

ضعف جودة بيانات التدريب التي قدمتها أبين في الآونة الأخيرة.

ارتفاع التكاليف التي كانت تدفعها ألفابيت لـ أبين مقابل خدماتها.

ظهور شركات أخرى تقدم خدمات بيانات تدريب للذكاء الاصطناعي بجودة أعلى وبأسعار أقل.

في أعقاب هذا القرار، تعهدت شركة أبين بإعادة هيكلة أعمالها وتحسين جودة بيانات التدريب التي تقدمها. كما تخطط الشركة لخفض التكاليف وزيادة الإيرادات من خلال التركيز على أسواق جديدة.

ويمثل غوغل حوالي ثلث عائدات أبين، ما يعني أن قرار إنهاء العلاقة سيؤثر على “ما لا يقل عن ألفي موظف ومتعاون تابع لـ غوغل”، وفقًا لبيان صادر يوم الاثنين عن اتحاد موظفي غوغل.

وتعد أبين من أبرز الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إذ شارك في تطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لقائمة من الشركات التكنولوجية البارزة بالإضافة إلى غوغل:

مايكروسوفت

أبل

ميتا

أمازون

وتضم منصة أبين حوالي مليون موظف مستقل في أكثر من 170 دولة.

في عام 2023، بلغ إجمالي عائدات العمل مع غوغل 82.8 مليون دولار من إجمالي إيرادات أبين البالغة 273 مليون دولار.