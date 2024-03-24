بفضل الذكاء الاصطناعي.. توقعات بارتفاع سهم ألفابيت بنحو 15%

يستعد سهم شركة ألفابيت الأمريكية، الشركة الأم لـ”جوجل” لتحقيق قفزة ضخمة خلال الفترة المقبلة، وفقا لتوقعات المحللين في شركة “ويدبوش” للخدمات المالية والاستثمار.

وأشار المحللون إلى أن سهم ألفابيت سيكون الرابح الأكبر في سباق الذكاء الاصطناعي الـ “AI” الذي يجتاح وول ستريت.

تأتي هذه التوقعات بعد أيام قليلة من الكشف عن محادثات بين شركتي أبل وجوجل من أجل حصول أبل على ترخيص يتيح تشغيل تكنولوجيا جيمني على أجهزة الآيفون.

ويعد جيمني نموذج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الـ (AI) الخاص بشركة جوجل، حيث يتيح خدمات تكنولوجية تتراوح بين روبوتات الدردشة ومساعد الترميز.

ووفقا لما ذكرته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، فإن المفاوضات بين جوجل وأبل تطرقت إلى رغبة أبل في تشغيل مزايا جديدة من جيمني على أنظمة آيفون في وقت لاحق من العام الجاري.

يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بأن تكشف شركة أبل عن أحدث نظام تشغيل لديها “iOS 18″، على هامش المؤتمر العالمي للمطورين المقرر في يونيو 2024.

ورفعت شركة الخدمات المالية والاستثمار السعر المستهدف لسهم لشركة المالكة لمحرك البحث العالمي “جوجل” بنحو 15% من المستويات الحالية، من مستوى 160 دولار إلى نحو 175 دولاراً.

وقالت الشركة، نعتقد أن المخاطر الهيكلية المتصورة لأداة البحث جوجل مبالغ فيها، كما تعتبر شركة ألفابيت مستفيداً صافياً من الـ “AI” الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأضافت شركة “ويدبوش”، أن السعر المستهدف الجديد يرجع إلى حد كبير إلى التفوق متعدد الأوجه لشركة ألفابيت على المنافسين الآخرين في سباق الذكاء الاصطناعي، وذلك مثل بياناتها المتاحة واسعة النطاق لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وكذلك قاعدة مستخدميها الضخمة على مستوى منتجاتها مثل أندرويد ويوتيوب ومحرك البحث جوجل.

كما أن الشركة قد تتعاون قريباً مع عملاق التكنولوجيا العالمي شركة أبل الأمريكية عبر دمج أداتها للذكاء الاصطناعي جيمني في أجهزة الهاتف المحمول “أيفون”.

وتخلف اسم ألفابيت عن كبار المنافسين مثل أمازون التي ارتفع سهمها بقيمة 18%، ومايكروسوفت التي ارتفع سهمها بنحو 14% منذ 2024. في حين ارتفع سهم المالكة لجوجل بنحو 6% فقط.

ومع ذلك، أكد المحللون أن المعنويات بشأن مساعي ألفابيت على مستوى الذكاء الاصطناعي تحسنت.

وشدد محللو الشركة على أن السهم قد يشهد بعض المحفزات الصعودية في المستقبل وسط تطلعات بأن تصدر الشركة المزيد من الإرشادات التوجيهية حول نموذج أعمالها، بجانب المزيد من الشراكات مع شركات أخرى لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي.