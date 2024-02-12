ألتمان يحلم بتمويل من 13 رقما.. يتجاوز قيمة “أبل” و”مايكروسوفت”

ضمن طموحه الكبير، يسعى سام ألتمان رئيس “أوبن أيه آي” (OpenAI) للحصول على تريليونات الدولارات لإعادة تشكيل صناعة الرقائق الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

ولوضع رقم التمويل الخرافي الذي يسعى إليه ألتمان في سياق يمكن فهمه، فإن أغلى مشروع تمويلا في التاريخ هو نيوم في السعودية، الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار.

حلم ألتمان الجديد

ويتطلب الحلم الجديد لألتمان، جمع 7 تريليونات دولار لتمويل مشروعه المتعلق برقائق الذكاء الاصطناعي، بحسب وول ستريت جورنال.

وبالتالي فإنه بهذا التمويل، الذي يتجاوز القيمة السوقية لأبل ومايكروسوفت مجتمعتين (6 تريليونات دولار).

ويخطط الرئيس التنفيذي لشركة “أوبن أيه آي”، لبناء مصانع لأشباه الموصلات تعزز الإمكانات العالمية لتصنيع الرقائق الإلكترونية، وخاصة المطلوبة في مجال الذكاء الاصطناعي.

كما أن المبالغ التي ناقشها ألتمان ستكون كبيرة إلى حد غير عادي وفقاً لمعايير جمع الأموال للشركات، وهو تمويل أكبر من الدين الوطني لبعض الاقتصادات العالمية الكبرى، وأكبر من صناديق الثروة السيادية العملاقة.

طلب كبير على الرقائق وعرض محصور

تشير أحدث التقارير إلى أنه هناك نقص عالمي في الرقائق بفعل الهوس الحالي بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في وادي السيليكون.

وتواجه شركة إنفيديا التي تنتج أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي المتوفرة في السوق صعوبات في مواكبة الطلب المرتفع، فيما بلغ سعر الشريحة الواحدة 40 ألف دولار.

وتحتاج “أوبن أيه آي”، إلى الرقائق الإلكترونية ليس فقط لتشغيل أداتها الأشهر “تشات جي بي تي”، بل أيضا لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها التفكير مثل البشر، وربما تصبح في نهاية المطاف أذكى من الإنسان.

ألتمان يناقش التمويل مع أمريكا والإمارات

وحسب وول ستريت جورنال، فقد التقى ألتمان، مسؤولين حكوميين في الولايات المتحدة والإمارات لمناقشة التمويل.

الرئيس التنفيذي لـ “أوبن أيه آي”، لا يمانع أن تتولى الشركات الكبرى في مجال تصنيع الرقائق إدارة مصانع المشروع، في حين قد تكون إنفيديا وافقت بالفعل على التعاون مع الشركة لتطوير رقائق مخصصة، طبقا لرويترز.

وتهدف خطط جمع الأموال، التي تواجه عقبات كبيرة، إلى حل القيود التي تعوق نمو OpenAI، بما في ذلك ندرة رقائق الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن المطلوبة لتدريب نماذج لغوية كبيرة خلف أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT.

كثيرا ما اشتكى ألتمان من عدم وجود ما يكفي من هذه الأنواع من الرقائق، المعروفة باسم وحدات معالجة الرسومات، أو وحدات معالجة الرسومات، لدعم سعي “OpenAI”، للحصول على الذكاء الاصطناعي، والذي تعرفه بأنه أنظمة أكثر ذكاءً من الإنسان.

المبيعات العالمية للرقائق

ومثل هذا المبلغ من الاستثمار من شأنه أن يقزم الحجم الحالي لصناعة أشباه الموصلات العالمية.

وبلغت المبيعات العالمية للرقائق 527 مليار دولار في العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030.

وبلغت المبيعات العالمية لمعدات تصنيع أشباه الموصلات، وهي الآلات المكلفة اللازمة لتشغيل مصانع الرقائق، في العام الماضي 100 مليار دولار، وفقا لتقديرات الصناعة.

الطاقة ليست بعيدة

تدخل الطاقة أيضًا في خطط ألتمان الجديدة لجمع التبرعات لأن مرافق الذكاء الاصطناعي تستهلك كميات هائلة من الكهرباء.

إن تحقيق طموحاته في مجال الرقائق والمجالات الأخرى اللازمة لدعم الذكاء الاصطناعي سيتطلب إقناع شبكة معقدة عالمية من الممولين وشركاء الصناعة والحكومات، بما في ذلك الحصول على موافقة الولايات المتحدة، التي تمثل صناعة أشباه الموصلات أولوية استراتيجية لها.

وقد التقى ألتمان، مع وزيرة التجارة جينا ريموندو، وناقشا المبادرة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت متحدثة باسم شركة أوبن أيه آي: “أجرت الشركة مناقشات مثمرة حول زيادة البنية التحتية العالمية، وسلاسل التوريد للرقائق، والطاقة، ومراكز البيانات، والتي تعتبر ضرورية للذكاء الاصطناعي والصناعات الأخرى التي تعتمد عليها”.

شراكة لبناء مسابك الرقائق

وكجزء من المحادثات، يقترح ألتمان إقامة شراكة بين OpenAI ومختلف المستثمرين، وصانعي الرقائق، ومقدمي الطاقة، الذين سيجمعون معًا الأموال لبناء مسابك الرقائق التي سيديرها بعد ذلك صانعو الرقائق الحاليون، حسبما قال بعض الأشخاص.

كما ستوافق شركة OpenAI على أن تكون عميلاً مهمًا للمصانع الجديدة.

وقال أحد الأشخاص إن الكثير من الجهود يمكن تمويلها عن طريق الديون.

ولا تزال المناقشات في مراحلها الأولى، والقائمة الكاملة للمستثمرين المحتملين غير معروفة، وقد تمتد الجهود لسنوات وقد لا تنجح في النهاية.

وتزايد القلق بشأن المعروض من الرقائق، والكهرباء اللازمة لتشغيلها في خضم الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

وهناك نقص في الرقائق من شركة Nvidia، الشركة الرائدة في السوق في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي.

وأصبحت رقائق الذكاء الاصطناعي أيضًا جزءًا من المعركة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة، والصين من أجل الهيمنة التكنولوجية، وقد فرضت الولايات المتحدة قيودًا على تصديرها إلى الخصوم.

مايكروسوفت شريك استراتيجي

وقد قامت شركة OpenAI حتى الآن بتطوير تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام موارد الحوسبة الخاصة بشريكتها Microsoft، التي تجاوزت قيمتها مؤخرًا 3 تريليون دولار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حماس المستثمرين بشأن جهود الذكاء الاصطناعي وعلاقتها مع OpenAI.

وتدرك Microsoft جهود OpenAI لجمع الأموال لتوسيع سعة الرقائق ودعمها.

وقد شارك ألتمان خططه مع الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا ورئيس قسم التكنولوجيا كيفن سكوت، حسبما قال شخص مطلع على تلك المناقشات.