تُعد مواقع الذكاء الاصطناعي (AI) جزءًا متزايد الأهمية من حياتنا اليومية منذ أن تم الإعلان عنها.

سنلقي نظرة على بعض من أفضل مواقع الذكاء الصناعي شيوعًا سنناقش ما يمكن أن تفعله هذه الأدوات وكيف يمكن استخدامها لتحسين حياتنا.

وتنقسم المواقع والأدوات المختصة في الذكاء الإصطناعي إلى ثلاثة أقسام هي أدوات تحليل البيانات واكتشاف الأنماط وأدوات التعلم الآلي بالإضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المحادثي.

موقع xavor ألقى الضوء على أهم 50 موقع وأداة في الذكاء الإصطناعي ويرى أن هذه الأدوات والمواقع الأهم في 2024.

قائمة أفضل مواقع الذكاء الصناعي 2024 واستخداماتها.. تعرف على أقوي 50 أداة

Chat GPT

تستخدم أداة الكتابة هذه الذكاء الاصطناعي لإنشاء أي شيء عمليا مثل الانخراط في المحادثة ، وشرح الموضوعات المعقدة ، والمساعدة في البحث ، وإنشاء محتوى من أي نوع—حتى إنشاء التعليمات البرمجية. واجهة بسيطة في “ما تراه هو ما تحصل عليه” نوع من الطريق ، ولكن هناك الكثير يحدث تحت السطح لجعل تشاتغبت تنوعا جدا ومفيدة.

Tableau

Tableau هي واحدة من أفضل أدوات تفسير البيانات اليوم. إنها تساعد المديرين التنفيذيين في عرض قصص بياناتهم من خلال تصورات جميلة تظهر التوقعات وتمكنهم من وضع استراتيجيات فعالة.

Tellius

هي أداة ذكاء أعمال، تسمح Tellius للمستخدمين بطرح الأسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة والحصول على تصورات وإحصاءات فورية بناءً على بياناتهم. إنها منصة تحليل معززة تستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير تحليلات وإحصاءات متقدمة للشركات.

Zest AI

Zest AI هي أداة تمويلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتستخدم التعلم الآلي لتمكين الإقراض الفعال والأقل مخاطرة والأكثر دقة. إنها تسمح للمستخدمين بالتنبؤ الدقيق بالمخاطر على خيارات الإقراض وبالتالي توسيع وصولهم إلى الائتمان بأمان.

Zia

يساعد Zia في تحليل البيانات وإنشاء التقارير وتخطيط الأنشطة وتبسيط سير العمل. تهدف Zia إلى تبسيط تجارب المستخدم وتحسين صنع القرار من خلال الاستفادة من أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل النظام البيئي Zoho.

SAS

إنها منصة متعددة الاستخدامات تمكن الشركات من التعامل مع العمليات الحساسة مثل تقييم المخاطر، ومعلومات العملاء، والتحقق من الهوية، وتوقعات الأعمال. وبهذه الطريقة، توفر للشركات تحكمًا أفضل وأكثر ثباتًا في اتجاهها الاستراتيجي. يساعد هذا الحل الشامل الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة ودفع نموها بشكل فعال.

H2O

H2O هي منصة ذكاء اصطناعي رائعة تم الاعتراف بها من قبل جارتنر كشركة رائدة في 2023 Gartner Magic Quadrant لخدمات مطوري الذكاء الاصطناعي السحابي. تعمل بتقنية التعلم الآلي التي تساعد مستخدميها على اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات من خلال تزويدهم بإحصاءات بيانات في الوقت الفعلي. أدواتها مجهزة للتعامل مع وظائف مختلفة، مثل دعم العملاء التوقعي وكشف الاحتيال.

Salesforce

Salesforce هي منصة رائدة لإدارة علاقات العملاء (CRM) تعتمد على السحابة، وتستخدم التعلم الآلي لإدارة العملاء والمبيعات والعمليات المتعلقة بالتطوير. توفر مساعد ذكي للذكاء الاصطناعي يسمى Einstein AI، والذي يمكّن من سير عمل أكثر كفاءة من خلال أتمتة مدخلات البيانات المتكررة والقرارات التجارية الذكية من خلال التوصيات التي يولدها الذكاء الاصطناعي.

Adobe Firefly

Firefly من Adobe هي أداة رائعة لتعديل الصور تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعديل نغمة ولون ونوع المحتوى وتكوين وإضاءة الصورة. أفضل ما في الأمر هو أنه مجاني الاستخدام؛ فهو متوفر على Adobe Express و Photoshop (الإصدار التجريبي) والويب. علاوة على ذلك، تدعي Adobe أنه غير مدرب على مجموعة بيانات خاصة، مما يجعله ذكاءًا اصطناعيًا أخلاقيًا.

GFPGAN

على الرغم من أنه ليس برنامجًا مستخدمًا على نطاق واسع، إلا أن GFPGAN هي أداة ذكاء اصطناعي مذهلة يمكنك استخدامها في استعادة الوجه المكفوف وتجديد الصورة. بمعنى آخر، من الممكن استعادة جودة أي صورة باستخدام هذه الأداة.

Palette

هل لديك صورة بالأبيض والأسود لجدي وجدتك وترغب في رؤيتها ملونة؟ Palette هي الأداة المناسبة تمامًا للقيام بذلك. على عكس GFPGAN، فهو ليس حلًا لرفع مستوى الصورة ؛ بل يستخدم لجعل الصور ملونة. تستخدم Palette خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة لتلوين الصور في غضون ثوانٍ.

Microsoft Bing

على الرغم من وجود غالبية هائلة من مولدات الفنون الذكية المذهلة، إلا أن بعضها لا يعمل بشكل جيد بينما يحتاج البعض الآخر إلى الدفع مقابل استخدامها. ولكن مع MS Bing Creator، لا داعي للقلق بشأن جودة الإخراج المنخفضة أو الرسوم. إنه مولد فن ذكاء اصطناعي تم تطويره وإدارته بواسطة OpenAI (فكر في ChatGPT) وهو مجاني تمامًا للاستخدام. امنحه مطالبة صورة في شكل نص وسوف يمنحك إخراجًا في أي وقت.

bg

Remove.bg موجود منذ فترة وهو يرمز إلى إزالة الخلفية. كونه مجانيًا للاستخدام، يسمح للمستخدمين بإزالة الخلفيات في الصور في أي وقت. هذه أداة مفيدة بشكل خاص للمصممين الجرافيكيين وتساعدهم على تقليل وقت التحرير. يمكنك إزالة الخلفية من أي نوع من الصور.

Microsoft Designer

تصميمات مذهلة في ومضة! نعم. هذا هو شعار Microsoft Designer. إنه يمكّن المستخدمين من إنشاء تصميمات مذهلة ومهنية بصريًا. يمنحك مجموعة واسعة من القوالب والخطوط والرسومات وخيارات التنسيق للاختيار من بينها. يمكنك بعد ذلك استخدامها في مشاريع مثل العروض التقديمية والكتيبات والنشرات وما إلى ذلك.

تأخذ أداة CLIP Interrogator صورة كمدخل وتولد مطالبات يمكن استخدامها لإعادة إنشائها. إنها أداة فعالة عبر أنواع مختلفة من الصور، بما في ذلك الأعمال الفنية الواقعية. ومع ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك أنه يستغرق وقتًا طويلاً بسبب طبيعته المعقدة، حيث يتطلب الصبر.

Socratic

غالبًا ما يحتاج الأطفال إلى مساعدة في واجباتهم المدرسية. ولكن بالنسبة للآباء والطلاب على حد سواء، يمكن أن تكون مهمة شاقة وتستغرق وقتًا طويلاً القيام بالواجب المنزلي يدويًا عن طريق كتابة الأسئلة ثم الحصول على الإجابات. Socratic هي أداة OCR (التعرف البصري على الحروف) مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي طورها Google AI والتي تمكنك من القيام بذلك بصريًا، وبالتالي تقليل وقت أداء الواجبات المنزلية.

Tutor AI

Tutor AI هي واحدة من هذه المنصات التي تمكن الطلاب من العثور على الدورات ذات الصلة عبر الإنترنت. على الرغم من وجود العديد من المنصات الأخرى مثل Coursera و Udemy، فإن ما يميز Tutor AI هو أنه مجاني، ناهيك عن قدرته على إنشاء دورات كاملة مقسمة إلى وحدات حول موضوع معين. فقط امنحه مطالبة، وسوف يقدم لك دورة يمكنك قراءتها والاحتفاظ بها مجانًا.

أفضل مواقع الذكاء الصناعي للتعديل الصور

ChatPDF

من المحتمل أنك تعرف بالفعل عن ChatPDF، لكننا نعتقد أنه يستحق موقعًا على قائمتنا. هذا لأنه أداة فريدة تسمح لك بالدردشة مع ملف PDF وطرح أسئلة تتعلق بمحتواه. الشيء الرائع في ChatPDF هو أنه يمكنه التعامل مع الأوراق البحثية والمستندات الأكاديمية طويلة الأمد ويجيب عليها بشكل صحيح.

Quizify

بينما تمكنك Tutor AI من الدورات الكاملة، تقوم Quizify بتطوير … نعم، لقد خمنت ذلك بشكل صحيح، اختبارات! يستخدم مجموعة متنوعة من المصادر مثل المدونات والأوراق والمقالات والموضوعات وما إلى ذلك لتوليد اختبار. يدعي بإحداث ثورة في تجربة التعلم من خلال نهجه التربوي المدعوم بالألعاب.

أفضل مواقع الذكاء الصناعي للكتابة

GPT Zero

GPT Zero هي أداة تستخدم البيانات المجمعة لتحليل تعقيد النص ومدى تباينه. وهذا يساعدها على التمييز بين النص الذي يولد الذكاء الاصطناعي والنص الذي يولد الإنسان. يمكنك استخدامه لتحليل جميع أنواع النصوص؛ حتى أنه يسمح لك بتحميل الملفات للتحليل. قم بإنشاء حساب على GPT Zero وسيقوم بفحص ما يصل إلى 5000 حرف للكشف عن الانتحال بالذكاء الاصطناعي من أجلك.

YouTube & Article Summary

YouTube & Article Summary by ChatGPT هي امتداد رائع يسمح لك باستخراج النص الكامل لأي فيديو على YouTube ثم استخدام ChatGPT لتوليد ملخص موجز وغني بالمعلومات بنقرة زر بسيطة. إنه رائع للمستخدمين الذين يريدون تصفح المحتوى الذي يتحدث عنه الفيديو بسرعة.

Oracle AI

ذكاء اصطناعي أوراكل هو مجموعة شاملة من تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي (AI) تقدمها أوراكل.

CLIP

يوفر قدرات متقدمة مثل التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية ورؤية الكمبيوتر والتحليلات التنبؤية. إنه قادر على سحب مجموعات البيانات مفتوحة المصدر، وبالتالي يزيل الحاجة للمطورين لبناء برامج برامج من نقطة الصفر.

Caffe

قام معهد بيركلي لأبحاث الذكاء الاصطناعي والمساهمون في المجتمع بتطوير Caffe للمبرمجين ومطوري البرامج. إنه إطار عمل للتعلم العميق يسمح للمستخدمين بتعريف وتطوير ونشر البرامج بسرعة.

أفضل مواقع الذكاء الصناعي المجانية

Theano

Theano هي مكتبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لـ Python. إنها تسمح للمبرمجين والمطورين بنجاح بناء وتحسين ونشر مشاريع الكود. نظرًا لقدراتها في التعلم الآلي، فإن Theano جيدة بشكل لا يصدق في تشخيص وحل الأخطاء وخلل النظام مع القليل من الدعم البشري.

OpenNN

OpenNN (مكتبة الشبكات العصبية المفتوحة) هي مكتبة برمجيات مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة C ++ مصممة لتسهيل تنفيذ وتدريب الشبكات العصبية. توفر OpenNN مجموعة شاملة من الوظائف والأدوات لتطوير الشبكات العصبية الاصطناعية ونماذج التعلم العميق.

Symantec

. Symantec Endpoint Protection هي أداة رائعة تساعد الشركات على تأمين أصولها الرقمية بشكل كافٍ باستخدام التعلم الآلي (ML).

تدعي Symantec أن حلها يقلل من حاجة المستخدمين لتحديث وتكوين البرامج، وبالتالي توفير موارد ثمينة. إنه ي automates هذه المهام، ومع كل تهديد جديد، يحسن قدراته في مكافحة البرامج الضارة.

Perplexity AI

Perplexity AI هو محرك إجابات يستخدم النماذج اللغوية الكبيرة ومحركات البحث لتقديم إجابات دقيقة على أسئلة المستخدمين. بصفته روبوتًا محادثة، يستخدم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) للرد على استفسارات المستخدم. هو مدعوم من GPT-3.5 من OpenAI و Microsoft Bing.

Picsart

Picsart هو حل ذكاء اصطناعي مذهل آخر يمنح المستخدمين ميزات متنوعة مثل كتابة أوصاف المنتجات والملخصات ونصوص صفحات الويب وعناوين LinkedIn وما إلى ذلك. كما يقدم مولد نسخ الإعلانات وعناوين Instagram وكاتب البريد الإلكتروني.

Engage AI

Engage AI مصمم خصيصًا لتمكين مستخدمي LinkedIn من كتابة تعليقات جذابة وممتعة وعميقة لزيادة مشاركتهم الاجتماعية وبناء علاقات ذات مغزى مع المحترفين الآخرين. إنه مجاني أيضًا!

Tome

أداة لسرد القصص التي تخلق عروضًا تقديمية جذابة بصريًا لمستخدميها! Tome موجود منذ فترة ويدعي أنه أداة ذكاء اصطناعي “لسرد القصص التوليدي”. يمكنه توليد النصوص والصور، مما يسمح للمستخدمين بسرد قصص مقنعة عن أفكارهم.

Gamma

يمكنك حتى إنشاء صفحات ويب مبهجة وتنظيم المستندات باستخدام مولد الذكاء الاصطناعي Gamma. كما يسمح لك Gamma بمشاركة عملك من خلال العروض التقديمية عبر الإنترنت مع وضع العرض الحالي ويقدم بطاقات متداخلة لإضافة المزيد من المعلومات إلى المحتوى الخاص بك.

Outmatch

يمكن للشركات التي تستخدم Outmatch توفير وقت وموارد كبيرة باستخدام هذا الحل المركزي لتوظيف موارد موهوبة. يدعي Outmatch نفسه أن عملائه ينتهي بهم الأمر بتوفير 40 بالمائة من تكاليف التوظيف.

أفضل مواقع الذكاء الصناعي لبناء سيرة ذاتية

Kickresume

يجد الكثير من الناس صعوبة في بناء سيرة ذاتية تجذب انتباه صاحب العمل. Kickresume هي أداة قوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء سيرة ذاتية جذابة بصريًا. كما أنها توفر قوالب قابلة للتخصيص وتجعل عملية إنشاء السيرة الذاتية بأكملها أسهل بكثير.

Enhance Adobe

ستجعل Enhance Adobe صوتك يبدو كما لو كنت قد سجلته في استوديو احترافي! فهو يزيل الضوضاء الخلفية من الصوت، مما يمنحك صوتًا عالي الجودة. ولا تنس أنه يمكنك تحسين ملفات الصوت لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يوميًا مجانًا!

أفضل مواقع الذكاء الصناعي لتحويل الصوت إلى أغاني

Voicemod

يقدم ستة عشر نوعًا مختلفًا من الأغاني بناءً على أنماط مختلفة ويسمح لك بالاختيار من بين سبعة مغنين مختلفين بالذكاء الاصطناعي. اختر نوع الأغنية والمغني وأعط كلماتك إلى Voicemod للحصول على أغنية تغنى في غضون ثوانٍ.

Boomy

Boomy هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مجموعة واسعة من أنواع الموسيقى، مثل EDM و Global Groove و Rap Beats و Lo-Fi. كل ما عليك فعله هو تحديد النوع والمزاج ثم الانتظار. في غضون دقائق قليلة، سيولد Boomy أغنية يمكنك تخصيصها باستخدام Dolby Remastering وإضافة صوتك إليها لتحسينها أكثر!

أفضل مواقع الذكاء الصناعي لتعديل الصوت

Prime Voice AI

Prime Voice AI هو برنامج تحويل النص إلى كلام واستنساخ الصوت طورته ElevenLabs. إنها أداة مذهلة لسرد القصص تتيح لك إنشاء أصوات غنية وواقعية تشبه الحياة

Prime Voice AI هو مُركِّب للكلام. فهو يقدم مجموعة من نماذج الصوت المسجلة مسبقًا بالإضافة إلى ميزة تتيح لك إنشاء نموذجك الخاص.

Microsoft Bing AI

رغم أنه لا يحظى بنفس القدر من الاهتمام، إلا أن روبوت دردشة Microsoft AI يتطور بسرعة ويستطيع فعل معظم ما يفعله Bard و ChatGPT.

كما أنه مدعوم بنموذج GPT-4 القوي، والذي يمكّنه من إنشاء صور أيضًا من خلال ميزة MS Bing AI Image Creator.

Replika

هذا الرفيق الافتراضي موجود منذ فترة أطول من ChatGPT أو Bard. يعتمد على نموذج اللغة الكبير GPT-3، وهو يسبق لـ GPT-4، ويستخدم محتوى حوار مكتوب مسبقًا.

يمكنك البدء بالدردشة مع Replika كمجهول، وسيعمل الروبوت على فهمك وتحسين مهاراته في إجراء محادثات عميقة معك. كما أنه يسمح بمكالمات الفيديو ويحتفظ بمذكرات لتسجيل مشاعرك وأحاسيسك.

أفضل مواقع الذكاء الصناعي للدردشة

Quora Poe

إذا كنت تبحث عن مكان واحد يجمع كل روبوتات الدردشة، Quora Poe هو الأداة المثالية لك. يمكنك استخدام ChatGPT و Claude+ وغيرها من النماذج اللغوية الكبيرة باستخدام Poe.

Prompt Vine

هذه منصة تجمع أفضل موفّقات ChatGPT المصنفة حسب الفئة أو الحالة أو المهنة. يمكنك حتى أن تصبح مساهمًا لإضافة موفّقاتك المفضلة.

Pi

Pi هو ذكاء اصطناعي محادثة يمكنه الدردشة حول مواضيع مختلفة، والإجابة على الأسئلة، حتى تقديم النصائح.

ومع ذلك، على عكس ChatGPT وغيره، لا يستطيع Pi كتابة أكواد أو تصفح الإنترنت

Character AI

تتيح Character AI لك التحدث مع شخصيات مشهورة مثل إيلون ماسك وتوني ستارك وسول غودمان ومايكل جاكسون! بالطبع، ما يقولونه سيكون عبارة عن محاكاة لا تستند إلى الواقع.

MemeCam

MemeCam هو أداة الأحلام بالنسبة لك! يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء عناوين مضحكة لصورك اعتمادًا على تقنيات متطورة.

كل ما عليك فعله هو رفع صورة، وستقوم MemeCam بالتعرف على محتواها وإنشاء عنوان مناسب. بإمكانك حتى إضافة بعض السياق لتصبح العناوين أكثر تخصيصًا.

أفضل مواقع الذكاء الصناعي للتصميم الداخلي

RoomGPT

بالتأكيد تتساءل الآن عن سبب وجود كلمة “GPT” في كل شيء تقريبًا! حسناً، هذا يكشف مدى تطور الذكاء الاصطناعي ومدى تورطه المتزايد في حياتنا اليومية. RoomGPT هي أداة ذكاء اصطناعي تُحدث ثورة في عالم التصميم الداخلي.

ما عليك سوى إعطاء RoomGPT بضع صور للغرفة التي تريد إعادة تصميمها، وستعرض عليك ثمانية تصميمات مختلفة للاختيار من بينها.

Extrapolate

Extrapolate تهدف إلى المتعة أكثر. تستخدم هذه الأداة الذكاء الاصطناعي لإظهار كيف سيكون مظهرك في المستقبل، بدءًا من المراهقة وحتى الشيخوخة.

Scribble Diffusion

هل أنت من محبي الرسم السريع؟ Scribble Diffusion هي أداة الأحلام بالنسبة لك!

يمكنك تحويل رسماتك البسيطة إلى صور واقعية عالية الجودة بنقرة واحدة فقط.

لا حاجة للرسم الدقيق، فقط ارسم فكرتك وأضف وصفًا صغيرًا، وستحوّل Scribble Diffusion رسمتك إلى صورة في ثوانٍ.

أفضل مواقع الذكاء الصناعي لكتابة النصوص الطويلة

Jasper

إذا كنت تبحث عن ردود أكثر تماسكا وجاذبية من أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي، فقد يكون Jasper هو أفضل رهان لك. يشب متخصص في إنشاء محتوى طويل مثل مقالات المدونة، نصوص، الخطوط العريضة، و اكثر.

Copy.ai

Copy.ai هي أداة كتابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لإنتاج أي نوع من المحتوى تقريبا. نموذج لغة الذكاء الاصطناعي المتقدم يفسح المجال لمحتوى أكثر إبداعا وفريدة من نوعها من منافسيها ، مما يجعله أداة انتقال لكل شيء من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أوصاف المنتج.

Rytr

Rytr يخلق محتوى جذابًا ومحَسّنًا لمحركات البحث في ثوانٍ باستخدام قدرات قوية للتعلم الآلي. يمكنك استخدام هذه الأداة المذهلة لفحص كتاباتك الأكاديمية والمهنية بحثًا عن أي أخطاء قبل الموعد النهائي الكبير، أو إنشاء مسودات جديدة تمامًا من أي نوع.

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