أسهم هون هاي تحقق مستويات قياسية بفضل الذكاء الاصطناعي

سجلت شركة “هون هاي بريسيشن إندستري” (Hon Hai Precision Industry) ارتفاعًا قياسيًا في قيمتها السوقية، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حول نمو أعمال الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم الشركة التايوانية، التي تصنع هواتف “آيفون” لشركة “أبل”، بنسبة 5.1% إلى 156 دولارًا تايوانيًا يوم الخميس، مدعومة بالأرباح الفصلية القوية وتوقعات قوية للطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي.

يتوقع محللون أن تستحوذ إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة “هون هاي” على 18% من إيراداتها الإجمالية خلال عام 2025، مدعومة بزيادة حصة شحنات “إنفيديا”. بينما يُقدر أن تبلغ حصة إيرادات الذكاء الاصطناعي 10-12% هذا العام، مقارنة بنحو 20% لشركات منافسة مثل “Wiwynn” و”Quanta Computer” و”Wistron”.

تُعزز توقعات النمو الإيجابية من ثقة المستثمرين، حيث رفع بنوك “غولدمان ساكس غروب” و”مورغان ستانلي” و”سيتي غروب” أهدافها السعرية للسهم هذا الشهر. ورفع محللو “جيه بي مورغان” السعر المستهدف بنسبة 21% إلى 170 دولارًا تايوانيًا هذا الأسبوع.

يُعد تعزيز إنتاجية خوادم الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية من أهم العوامل التي تدفع نمو “هون هاي” في عام 2024. ويُنظر إلى تقييم الشركة على أنه جذاب، مدعومًا بتوقعات نمو قوي للأرباح في المستقبل.