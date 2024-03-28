فريق التحرير by فريق التحرير

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أسهم هون هاي تحقق مستويات قياسية بفضل الذكاء الاصطناعي

تُواجه “هون هاي” بيئة تشغيلية مختلطة، مع فرص واعدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومخاوف بشأن قطاع الهواتف الذكية.

فريق التحرير by فريق التحرير
هون هاي آيفون

سجلت شركة “هون هاي بريسيشن إندستري” (Hon Hai Precision Industry) ارتفاعًا قياسيًا في قيمتها السوقية، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حول نمو أعمال الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم الشركة التايوانية، التي تصنع هواتف “آيفون” لشركة “أبل”، بنسبة 5.1% إلى 156 دولارًا تايوانيًا يوم الخميس، مدعومة بالأرباح الفصلية القوية وتوقعات قوية للطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي.

يتوقع محللون أن تستحوذ إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي لشركة “هون هاي” على 18% من إيراداتها الإجمالية خلال عام 2025، مدعومة بزيادة حصة شحنات “إنفيديا”. بينما يُقدر أن تبلغ حصة إيرادات الذكاء الاصطناعي 10-12% هذا العام، مقارنة بنحو 20% لشركات منافسة مثل “Wiwynn” و”Quanta Computer” و”Wistron”.

تُعزز توقعات النمو الإيجابية من ثقة المستثمرين، حيث رفع بنوك “غولدمان ساكس غروب” و”مورغان ستانلي” و”سيتي غروب” أهدافها السعرية للسهم هذا الشهر. ورفع محللو “جيه بي مورغان” السعر المستهدف بنسبة 21% إلى 170 دولارًا تايوانيًا هذا الأسبوع.

يُعد تعزيز إنتاجية خوادم الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية من أهم العوامل التي تدفع نمو “هون هاي” في عام 2024. ويُنظر إلى تقييم الشركة على أنه جذاب، مدعومًا بتوقعات نمو قوي للأرباح في المستقبل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...