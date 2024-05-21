أزمة مع سكارليت جوهانسون واستقالات تضرب أوبن إي آي مالكة تشات جي بي تي

تتوالى الأزمات والاستقالات التي تتعرض لها شركة أوبن إي آي OpenAI مع استقالات بين الباحثين والمديرين الرئيسيين واتهامات كان آخرها اتهام الممثلة سكارليت جوهانسون للشركة بسرقة صوتها في شخصية افتراضية اسمها سكاي للدردشة الصوتية مع الذكاء الاصطناعي، مما اضطر الشركة لإيقاف استخدام صوت سكاي في تشات جي بي تي.

وقالت نجمة هوليوود سكارليت جوهانسون تقول إن أوبن إي آي حاولت توقيع صفقة معها لاستخدام صوتها، لكنها رُفضت، ومع ذلك مضت الشركة وقامت بتقليد صوتها للدردشة بشخصية سكاي.

يطالب محامو سكارليت جوهانسون شركة أوبن إي آي بالكشف عن كيفية تطويرها لصوت مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي تقول الممثلة إنه يشبه صوتها بشكل غريب.

ولدى الكشف عن عرض توضيحي لنموذج ChatGPT 4o الجديد الأسبوع الماضي، ظهر مقطع فيديو يتميز بصوت ذي نبرة حساسة يجيب على أسئلة المستخدم كان بينها شخصية باسم سكاي ويشابه بدرجة كبيرة لطريقة كلام الممثلة سكارليت جوهانسون، التي صورت صوت الذكاء الاصطناعي العاطفي في فيلم Her عام 2013 ، وأعلنت الشركة لاحقا أنها توقفت مؤقتا عن استخدام سكاي.

ويأتي ذلك فيما لاتزال الشركة تعاني من اضطرابات مستمرة منذ العام الماضي عقب الإطاحة بالرئيس التنفيذي سام ألتمان ثم عودته إلى منصبه.

وقبل أيام أعلن جان ليك رئيس فريق ضبط الالتزام الأخلاقي في الشركة، استقالته من القسم الذي كان يعكف على رصد المخاطر الطويلة المدى التي تشكلّها أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، متهما الشركة بمنح الأولوية لإطلاق المنتجات دون أي اعتبار لمعايير السلام، بحسب ما نشره على منصة إكس، مضيفا أنّه اختلف مع قيادتها «حول أولويات الشركة لبعض الوقت.

كما ضمت قائمة المستقيلين مؤخرا مؤسسها المشارك وكبير العلماء السابق فيها، إيليا سوتسكيفر، الذي أعلن عن رحيله في اليوم نفسه 16 مايو الجاري، بعد عقد من الزمن أمضاه في الشركة.

و استقال في الأسابيع الأخيرة ايضا كلّ من نائب رئيس شؤون الأفراد ديان يون، ورئيس المبادرات غير الربحية والإستراتيجية كريس كلارك، إضافة إلى الباحثَيْن ليوبولد أشنبرينر وبافيل إسماعيلوف، اللذين عملا في فريق الالتزام الأخلاقي و السلامة في الشركة.