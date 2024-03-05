أدنوك تُحقق 1.84 مليار درهم من خلال دمج حلول الذكاء الاصطناعي في عملياتها

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للنفط “أدنوك” عن تحقيقها قيمة تجارية بلغت 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) خلال عام 2023 من خلال نشر ودمج حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات ومجالات أعمالها.

جاء ذلك خلال “منتدى قيادات أدنوك” الذي انعقد في “مركز أبوظبي للطاقة” بمشاركة فريق الإدارة التنفيذية وعدد كبير من الكوادر الشابة في الشركة.

ويهدف المنتدى إلى مناقشة الأولويات والمبادرات الاستراتيجية ضمن جهود “أدنوك” لتحقيق نقلة نوعية لتطوير وتحديث عملياتها، وخفض انبعاثاتها، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل.

وحققت الشركة الإماراتية هذه القيمة التجارية من خلال دمج أكثر من 30 من تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي الرائدة على مستوى القطاع في أعمالها على امتداد سلسلة القيمة، بما يشمل عمليات الحقول ودعم اتخاذ قرارات سريعة وذكية.

وأسهم تطبيق الشركة بشكل متكامل لتلك التقنيات في خفض انبعاثات عملياتها من ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى مليون طن خلال الفترة 2022-2023، أي ما يعادل إزالة نحو 200 ألف سيارة تعمل بالبنزين من الطريق.

وتلعب تطبيقات الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في رسم خرائط الموارد في باطن الأرض، وتعزيز كفاءة عمليات الحفر والإنتاج، وإدارة المكامن بشكل أكثر ذكاءً، ما يمكن “أدنوك” من تسريع جهود رفع سعتها الإنتاجية بأسلوب أكثر كفاءة.

وتستخدم “أدنوك” برنامج التحليلات والتشخيصات المركزية (CPAD) الذي يوظف الذكاء الاصطناعي في مرافق الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والتكرير والتصنيع والتسويق، لمراقبة المعدات التشغيلية المهمة عن بعد.

ونجحت الشركة من خلال هذا البرنامج في تحقيق خفض كبير في فترات التوقف غير المخطط لها لصيانة المعدات، وتنظيم عمليات الصيانة الدورية بالتزامن مع تحسين الكفاءة التشغيلية لتمكين “أدنوك” من إنتاج المزيد من الطاقة بأقل الانبعاثات.

ويدعم توظيف “أدنوك” للذكاء الاصطناعي طموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، والوصول إلى صافي انبعاثات قريبة من الصفر لغاز الميثان بحلول عام 2030.

وتقوم أدوات الذكاء الاصطناعي مثل (Emission X) بجمع البيانات بشكل فوري من مئات المصادر في المواقع التشغيلية بما يسهم في تقديم تنبؤات دقيقة لمصادر الانبعاثات لمدة تصل إلى خمس سنوات مقبلة، ويمكّن فرق العمل التشغيلية من اتخاذ إجراءات وقائية فعالة.