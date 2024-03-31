ذعر من أداة تستنسخ صوتك من حديثك لمدة 15 ثانية بالذكاء الاصطناعي من أوبن إي آي

أصاب الذعر شركة أوبن إي آي OpenAI وتراجعت عن طرح أداة فويس إنجن (Voice Engine) وهو نموذج الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى كلام لإنشاء أصوات اصطناعية تعتمد على مقطع صوتي مسجل مدته 15 ثانية، وكانت الشركة تنوي تقديمه للمطورين الراغبين بتجربته، لكنها امتنعت عن ذلك مكتفية بتقديم عينات صوتية على موقعها على الإنترنت، وتلفت إلى أنها لن تطلق هذه الأداة إلا على نطاق محدود ولن تقدمها للجمهور خوفا من التلاعب بها قبل الانتخابات الأمريكية.

وتقول الشركة إن الأداة التي تحول النص الذي يتم ادخاله مع عينة صوتية واحدة مدتها 15 ثانية لإنشاء كلام يبدو طبيعيًا من صوت أي شخص، اي تحويل الناتج إلى كلام اصطناعي مستنسخ عن الشخص الذي استخدمت عينة من صوته مهما اختلفت نبرته أو حالة كلامه.

وتضيف الشركة إنها تطور أداة فويس إنجن منذ أواخر عام 2022، واستخدمتها لتشغيل الأصوات المعدة مسبقًا المتوفرة في واجهة برمجة تطبيقات تحويل النص إلى كلام بالإضافة إلى ChatGPT Voice وRead Aloud. وبناء على نتائج اختبارات ضيقة النطاق، ستتخذ قرارًا أكثر استنارة حول ما إذا كان سيتم نشر هذه التكنولوجيا على نطاق واسع وكيفية نشرها.

وتزعم الشركة بأن عمليات اختبار الأداء على نطاق محدود ستثري إجراءاتها الوقائية و كيفية استخدام لتحقيق الفائدة عبر مختلف القطاعات مثل الترجمة الصوتية والتعليم. تتضمن بعض الأمثلة المبكرة تقديم المساعدة في القراءة لغير القراء والأطفال من خلال الأصوات العاطفية ذات الصوت الطبيعي التي تمثل نطاقًا أوسع من المتحدثين أكثر مما هو ممكن مع الأصوات المحددة مسبقًا.

تستخدم شركة Age of Learning، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم لتحقيق النجاح الأكاديمي للأطفال، هذا لإنشاء محتوى صوتي مكتوب مسبقًا. ويستخدمون أيضًا Voice Engine وGPT-4 لإنشاء استجابات مخصصة في الوقت الفعلي للتفاعل مع الطلاب والأشخاص غير القادرين على القراءة.

يذكر أن هناك أدوات كثيرة مشابهة مثل إيلفن لابس التي تحتاج لعينة من 30 ثانية وتقدمه لمنتجي الألعاب والكتب الصوتية وغيرها، لكن الفارق هو شعبية تشات جي بي تي الكبيرة فضلا عن قدرات شركة أوبن إي أي الحوسبية التي تتيح لها نشر التطبيق على نطاق عالمي واسع.،