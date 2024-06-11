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WWDC 2024.. “أبل” تعلن شراكتها مع “OpenAI” لدمج “ChatGPT” مع “Siri”

“أبل” تهدف لتوفير مساعد صوت “Siri”، أكثر ذكاءً، وبمميزات أكثر ضمن خطتها للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي.

فريق التحرير by فريق التحرير
WWDC 2024.. "أبل" تعلن شراكتها مع "OpenAI" لدمج "ChatGPT" مع "Siri"
WWDC 2024.. "أبل" تعلن شراكتها مع "OpenAI" لدمج "ChatGPT" مع "Siri"

قالت شركة “أبل” (Apple)، الاثنين، إنها أبرمت شراكة مع “OpenAI”، لدمج “ChatGPT”، في أجهزتها، ومساعد صوت “Siri“، حيث قال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن “الخطوة الكبيرة التالية” لصانع iPhone ستكون مدفوعة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ونماذج اللغات الكبيرة.

مساعد “Siri” والاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي

WWDC 2024.. "أبل" تعلن شراكتها مع "OpenAI" لدمج "ChatGPT" مع "Siri"

و حدد كوك، وفريقه، في مؤتمر مطوري “أبل” (Apple) السنوي، الاثنين، ترقيات للنظام البيئي لبرامج الشركة القادمة هذا العام، والتي تهدف إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لتوفير مساعد صوت “Siri”، أكثر ذكاءً، وميزات أكثر تخصيصًا على أجهزتها.

وكان المستثمرون ينتظرون ليروا كيف سيضع كوك شركة “Apple” في موقع يسمح لها بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وسط مخاوف من أنها تتخلف عن منافسيها من شركات التكنولوجيا الكبرى، وفقا لـ”فايننشال تايمز”.

“Apple Intelligence” وحماية الخصوصية من “أبل”  

WWDC 2024.. "أبل" تعلن شراكتها مع "OpenAI" لدمج "ChatGPT" مع "Siri"

ووصف كوك، نظام “Apple Intelligence”، بأنه “نظام ذكاء شخصي جديد” يعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بشركة Apple، والمخصصة للمستخدم.

وأكدت شركة “أبل”، أن نهجها تجاه الذكاء الاصطناعي سيركز على حماية خصوصية المستخدم، من خلال تشغيل النماذج محليًا على الأجهزة، وعلى خوادمها الخاصة، وذلك باستخدام أحدث شرائحها المتقدمة.

وقال كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة “Apple”: “إنه ( يقصد نظام “Apple Intelligence”)، على علم ببياناتك الشخصية دون جمع بياناتك الشخصية”.

مساعد “Siri” والاستفادة من ذكاء ChatGPT

WWDC 2024.. "أبل" تعلن شراكتها مع "OpenAI" لدمج "ChatGPT" مع "Siri"

ويحصل المساعد الصوتي “Siri”، من “Apple”، على تحول مع نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية من “Apple”.

ووعدت الشركة، بتقديم تجربة تفاعلية أكثر طبيعية مع فهم أعمق وأكثر ثراءً للغة.

ويستطيع “Siri”، الاستفادة من ذكاء “ChatGPT“، لمعالجة استفسارات أكثر تحديدًا.

وانخفضت أسهم شركة “Apple”، بنحو 1.6% بعد إطلاق أبل لمؤتمرها السنوي للمطورين الاثنين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...