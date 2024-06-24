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مباحثات لتعاون تاريخي بين “أبل” و”ميتا” في مجال الذكاء الاصطناعي

تسعى ميتا لدمج نموذجها للذكاء الاصطناعي التوليدي مع نظام “أبل إنتليجنس” الموجود في أجهزة آيفون.

فريق التحرير by فريق التحرير

تفاوض شركتا التكنولوجيا، أبل وميتا، في إمكانية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما، مما يبشر بثورة حقيقية في هذا المجال.

ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن “ميتا” تسعى لدمج نموذجها للذكاء الاصطناعي التوليدي مع نظام “أبل إنتليجنس” الموجود في أجهزة آيفون.

أبل

أبل تعزز قدراتها بمجال الذكاء الاصطناعي

تأتي هذه الخطوة في سياق سعي “أبل” لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال دمج تقنيات من شركات أخرى، حيثُ تُجري محادثات مع “غوغل” و”أنثروبيك” لبحث إمكانية الشراكة.

وتُعدّ “أنثروبيك” شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتُتيح مناقشاتها مع “أبل” دمج نماذجها التوليدية مع نظام “أبل إنتليجنس”.

ولم تكشف تفاصيل المكاسب المالية المتوقعة من هذه الصفقات، إلّا أنّها قد تتيح لشركات الذكاء الاصطناعي تقديم خدماتٍ مميزةٍ عبر نظام “أبل إنتليجنس”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...