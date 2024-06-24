مباحثات لتعاون تاريخي بين “أبل” و”ميتا” في مجال الذكاء الاصطناعي

تفاوض شركتا التكنولوجيا، أبل وميتا، في إمكانية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما، مما يبشر بثورة حقيقية في هذا المجال.

ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن “ميتا” تسعى لدمج نموذجها للذكاء الاصطناعي التوليدي مع نظام “أبل إنتليجنس” الموجود في أجهزة آيفون.

أبل تعزز قدراتها بمجال الذكاء الاصطناعي

تأتي هذه الخطوة في سياق سعي “أبل” لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال دمج تقنيات من شركات أخرى، حيثُ تُجري محادثات مع “غوغل” و”أنثروبيك” لبحث إمكانية الشراكة.

وتُعدّ “أنثروبيك” شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتُتيح مناقشاتها مع “أبل” دمج نماذجها التوليدية مع نظام “أبل إنتليجنس”.

ولم تكشف تفاصيل المكاسب المالية المتوقعة من هذه الصفقات، إلّا أنّها قد تتيح لشركات الذكاء الاصطناعي تقديم خدماتٍ مميزةٍ عبر نظام “أبل إنتليجنس”.