وداعاً للفلاتر المملة! أبل تطلق أداة لتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي

أطلقت أبل ميزةً ثورية في عالم تعديل الصور تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتستجيب لأوامرك النصية وتمنحك نتائج فورية.

وقد طورت أبل أداتها الجديدة MGIE لإضفاء لمسات تتفوق على “الفلاتر” التقليدية الموجودة في الهواتف والتطبيقات.

ويمكن للمستخدمين تحويل الصورة إلى صورة بملامح عتيقة بمجرد كتابة النص التالي “اجعل صورتي على الشاطئ تبدو عتيقة”، ويتيح أضافة لمسة درامية لدى كتابة “أضف ضباباً وألواناً داكنة للأجواء”.

هذه الأداة السحرية تفهم اللغة العربية وتنفذ طلباتك على الفور!

ما هي ميزات الأداة الجديدة من أبل لتعديل الصور؟

تخلص من الأشياء غير المرغوبة بسهولة: “امسح الشخص في الخلفية”.

غير طبيعة تماماً: “حوّل صورتي الحزينة إلى تحفة فنية زاهية”.

استمتع باقتراحات الذكاء الاصطناعي المبتكرة: “فاجئني بشيء مميز!”

والأفضل من ذلك! يتكامل هذا النموذج، المسمى بـ MGIE، بسلاسة مع أجهزة Apple الخاصة بك، ما يجعل تعديل الصور بسيطاً للغاية. ولا حاجة لبرامج معقدة أو ساعات من الدروس التعليمية. فقط اكتب رغبتك، ويقوم الذكاء الاصطناعي بالباقي.

ويمكن لأي شخص استكشاف إمكانيات الأداة الجديدة واختبار الاحتمالات التي لا حصر لها في تعديل الصور.

ما هي أبرز التعديلات الممكنة؟

تغيير لون الشعر، العيون، الملابس، أو أي عنصر آخر في الصورة.

إضافة أو إزالة العناصر من الصورة.

تحسين سطوع، تباين، وتوازن ألوان الصورة.

تغيير حجم الصورة، قصها، وتدويرها.

كيفية الاستخدام

تُتيح لك MGIE تحرير صورك بخطوات بسيطة:

قم بتحميل صورتك إلى الأداة. اكتب التعديل الذي ترغب في إجرائه. اضغط على زر “تحرير” وشاهد النتيجة المُذهلة!

تجربة ثورية

MGIE هي أداة ثورية تُغيّر طريقة تحرير الصور بشكل جذري، فهي تُتيح لك إبداعًا لا حدود له، وتُوفر لك تحريرًا دقيقًا وسهلاً في نفس الوقت.