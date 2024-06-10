كل الأنظار على ما ستكشفه أبل اليوم بانتظار كسرها للصمت أمام تحدي الذكاء الاصطناعي

ستحاول شركة أبل مساء اليوم إقناع المشككين بشأن استراتيجية الذكاء الاصطناعي لديها بعد أن سارع المنافسون باستباقها في اعتماد الذكاء الاصطناعي. ومن المرجح أن يكون الذكاء الاصطناعي، وربما حتى الشراكة مع OpenAI، صانع ChatGPT، عنوانا رئيسيًا مع انطلاق مؤتمر مطوري أبل Apple WWDC في وادي السيليكون، وفقًا للمحللين. يعد المؤتمر بمثابة لقاء سنوي لشركة أبل للمطورين الذين يقومون بإنشاء تطبيقات لأجهزة iPad وMac وiPhone – وسيعمل الرئيس التنفيذي تيم كوك بجد لإقناع جمهوره بأن الشركة لاعب رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكانت غوغل قد عرضت مساعدي الذكاء الاصطناعي الذين يستخدمون كاميرا الهاتف لتفسير العالم وتسجيل المشاهد التي يمكن للمستخدم تذكرها لاحقًا. وفي الوقت نفسه، تستمر روبوتات الدردشة على الهواتف في تقديم مهام إضافية، بدءًا من حل المسائل الرياضية المعقدة وحتى سرد قصص ما قبل النوم بسرعة. كما قدمت سامسونغ هواتفها الجوالة بتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل جهاز Galaxy S24، بتقنية ترجمة المكالمات بشكل فوري، التي تعد من بين أهم المزايا التي سيعتمد عليها أولئك الذين يجرون مكالمات هاتفية مع أشخاص يتحدثون بلغات مختلفة. فمن خلال المساعد الذكي “Galaxy AI”، يمكن استخدام تقنية “AI Live Translate” التي تتيح خاصية المترجم الفوري لمستخدمي هواتف Galaxy التي ستعمل على إظهار الترجمات الصوتية والنصية أثناء المكالمات. ويمكنك إجراء مكالمة مع شخص يتحدث اليابانية مثلا لتسمع كلامه بلغتك بعد اختيار ميزة الترجمة قبل إجراء المكالمة.