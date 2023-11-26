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كشف أثري جديد في السعودية

شهدت السعودية كشفا أثريا جديدا ينضم إلى الاكتشافات التي توصل إليها العلماء خلال الفترة الماضية، لتكشف بعض الأسرار عن القدماء.

فريق التحرير by فريق التحرير
كشف أثري جديد

اكتشف فريق دولي من علماء الأثار أكبر أداة حجرية في العالم مصممة على شكل فأس يدوي مصنوعة من البازلت بمنطقة العلا بالسعودية يعود عمرها قبل 200 ألف سنة.

ويبلغ طول الأداة الحجرية (الفأس) 20.2 بوصة (51.3 سم) ، وبالرغم من حجمها، يمكن حملها بسهولة بكلتا اليدين، بحسب ما نشر موقع livescience.   

وعثر الباحثون على فأس اليد المصنوعة من مادة البازلت في سهل قرح، جنوب مدينة العلا مباشرة، وهي منطقة في شمال غرب المملكة العربية السعودية.

وقال عالم الآثار عمرجان أكسوي ، مدير مشروع التنقيب ، لـ “لايف ساينس” في رسالة بريد إلكتروني وفقًا لتقييم الفريق لشكلها وخصائصها، فقد يعود تاريخ الأدوات الأخرى التي تم العثور عليها في الموقع إلى 200000 عام مضت، لذلك من المحتمل أن يعود تاريخ الفأس اليدوي أيضًا إلى العصر الحجري القديم السفلي أو الأوسط .

وأضاف أكسوي: “كانت آخر 15 دقيقة من عملنا اليومي وكان يومًا حارًا”، “عثر اثنان من أعضاء فريقنا على الفأس اليدوي العملاق ملقى على سطح كثيب رملي”.

وتابع أكسوي: “اكتشفنا أيضاً 13 فأسًا يدويًا آخر في الموقع في حين كانت الفؤوس اليدوية الأخرى التي تم العثور عليها حديثًا متشابهة في الصناعة، إلا أنها كانت أصغر حجمًا”.

وواصل أكسوي: “بعد اكتشاف الفأس قمنا بإجراء بحث أولي لمعرفة ما إذا كان تم العثور على أشياء أخرى مماثلة الحجم ويستمر البحث عن الفؤوس اليدوية الكبيرة في نفس المنطقة”.

وتستمر عمليات التنقيب على الآثار في سهل قرح في الفترة من بداية شهر أكتوبر إلى ديسمبر من العالم الحالي، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الأثرية مرة أخرى في الشتاء والربيع من عام 2024.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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