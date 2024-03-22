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قرية اللينة بالسعودية.. 300 بئر تحكي قصتها التاريخية

قرية اللينة التاريخية بالسعودية، تحكي قصتها 300 بئر مياه يعود تاريخها إلى عشرات الآلاف من السنين.

فريق التحرير by فريق التحرير
قرية "اللينة" السعودية.. 300 بئر مياه تحكي قصتها التاريخية
قرية "اللينة" السعودية.. 300 بئر مياه تحكي قصتها التاريخية

تعد قرية اللينة التاريخية، التي تقع على بعد 105 كيلومترات جنوب رفحاء في منطقة الحدود الشمالية السعودية، من أهم المواقع التاريخية في المملكة بسبب آبار مياهها القديمة.

وتعد الآبار في قرية اللينة في المملكة، التي يبلغ عمرها آلاف السنين موضوع أساطير وقصص تشرح أصلها، وتجذب السياح، والزوار من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

300 بئر في قرية اللينة التاريخية بالسعودية

قرية اللينة بالسعودية.. 300 بئر مياه تحكي قصتها التاريخية

ويقول الباحث وخبير التراث والآثار، عبد الرحمن بن محمد التويجري، إن الأساطير المحلية تقول إن الآبار في قرية “اللينة”، من أقدم الآبار في شمال شبه الجزيرة العربية.

وقال التويجري لوكالة الأنباء السعودية، إن الآبار منحوتة بأشكال مميزة عبر التربة الصخرية الصلبة للقرية المحلية، لكن لم يبق في المنطقة سوى عدد قليل من الآبار الأصلية البالغ عددها 300 بئر.

الآبار تحكي قصة اللينة التاريخية

قرية اللينة بالسعودية.. 300 بئر مياه تحكي قصتها التاريخية

وقال المرشد السياحي خلف بن جبل الشمري لوكالة الأنباء السعودية إن الكثير من المعلومات حول آبار “اللينة” مبنية على الشائعات.

وأضاف: “لا يوجد بحث أكاديمي حول هذه الآبار، لكن العديد من القصص والمراجع تؤكد أن العدد التاريخي للآبار يقدر بأكثر من 300 بئر منتشرة على ارتفاع صخري صلب، يعود تاريخها إلى عشرات الآلاف من السنين”.

قرية اللينة بالسعودية.. 300 بئر مياه تحكي قصتها التاريخية

وأوضح الشمري: لم يثبت تاريخيا من قام بحفرها، إذ عاشت المنطقة العديد من الحضارات القديمة كما يتضح من كنز الحِجر الأثري”.

وقال إن “اللينة”، من أهم المواقع الأثرية، ومن أقدم المستوطنات في شبه الجزيرة العربية.

وتقع القرية على الطريق التجاري القديم بين نجد، والعراق، وقد وفرت عبر التاريخ للقوافل المتنقلة فترة راحة من الظروف الصحراوية القاسية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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