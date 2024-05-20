جَد “توت عنخ آمون”.. إعادة تشكيل وجه أغنى رجل عاش على وجه الأرض

أعاد علماء تشكيل وجه “أمنحتب الثالث” جد “توت عنخ آمون”، الذي حكم مصر القديمة في أوج قوتها منذ 3400 عام، حيث تم الكشف عن شكله الحقيقي لأول مرة.

“أمنحتب الثالث”، وصفه أحد علماء الآثار بأنه “أغنى الرجال الذين عاشوا على الإطلاق”، حيث قاد مصر خلال فترة من الازدهار غير المسبوق والقوة منقطعة النظير.

يعتبر “أمنحتب الثالث” أحد أعظم الفراعنة ولديه تماثيل باقية أكثر من أي شخص آخر، ومع ذلك لم يتم إجراء إعادة بناء علمية لوجهه من قبل.

من هو أمنحتب الثالث؟

“أمنحتب الثالث” هو أحد أهم ملوك الأسرة الثامنة عشرة، قام ببناء أو إعادة بناء العديد من المعابد في البلاد (الأقصر، ممفيس، أرمنت).

والآن، وباستخدام بيانات من جمجمة مومياءه، كشف فريق متعدد الجنسيات عن شكله الحقيقي لأول مرة منذ ما يقرب من 3400 عام.

وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال مايكل هابيشت، عالم الآثار في جامعة فلندرز في أستراليا، إنه بدا مختلفا تماما عن الفرعون الذي يظهر على التماثيل.

عاش في زمن أعظم ازدهار اقتصادي

وقال: “إنه وجه هادئ لرجل روج للسلام وعاش في زمن أعظم ازدهار اقتصادي.. ربما كان أحد أغنى الرجال الذين عاشوا على الإطلاق”.

ووصفت الأبحاث التي أجريت في السبعينيات من القرن الماضي، “أمنحتب الثالث” بأنه رجل بدين ومريض وقليل الحركة، وكان شبه أصلع، وعانى من مشاكل في الأسنان في السنوات الأخيرة من حياته.

وعلى الرغم من أنه كان أحد ملوك مصر العظماء حقا، إلا أن طول جسمه يبلغ حوالي 156 سم، مما يجعله أحد أصغر الملوك الذين نعرفهم من مومياواتهم المحفوظة.

وقال خبير الرسومات البرازيلي شيشرون مورايس، الذي أعاد تصميم الوجه، إن عملية إعادة البناء بدأت من خلال إعادة إنشاء جمجمة الفرعون رقميا، باستخدام صور وبيانات من مومياءه.

تم بعد ذلك استخدام بيانات إضافية من متبرعين أحياء لتحديد الأبعاد والموضع المحتمل لأنف الملك وأذنيه وعينيه وشفتيه.

وقال مورايس: “بناء على المعرفة التاريخية، كان لأمنحتب الثالث مظهر قوي، ولهذا السبب استخدمنا بيانات من أفراد لديهم مؤشر كتلة جسم مرتفع”.

وأضاف: ‘إذا لم نكن مخطئين، فهذا هو أول تقريب لوجه أمنحتب الثالث”.

وأوضح: “مقارنة بالتمثيلات التقريبية الأخرى للفراعنة التي شاركت فيها، كان هذا هو الأكثر اكتمالا أيضا، حيث قمنا بتصميم الملابس والإكسسوارات”.

وقال: “لقد اندهشنا من النتيجة النهائية. رؤية تمثال نصفي كامل بهذه الألوان وصفاء الوجه أمر مرضٍ تماما.. إنها هديتنا لجميع أولئك الذين يقدرون التاريخ”.

الذهب في مصر كالرمال

ويُعتقد أن “أمنحتب الثالث”، توفي بين سن 40 و50 عاما، تاركا لخليفته مملكة في أوج قوتها وثرواتها.

وقال الدكتور هابيشت: “إن الرسائل الدبلوماسية التي أرسلها الملوك الأجانب تتوسل إليه أن يرسل لهم بعض الذهب كهدية.. حيث يكثر الذهب في مصر كالرمال”.

وأضاف: “هناك تكهنات بأن مومياء أمنحتب الثالث ربما كانت مغطاة بالكامل بورق الذهب”.

وبعد وفاته، خلف أمنحتب الثالث ابنه أمنحتب الرابع الذي غير اسمه إلى أخناتون ونقل عاصمته بعيدا عن طيبة إلى مدينة جديدة.

وخلف أخناتون في حكم مصر، ابنه “توت عنخ آمون” أحد أشهر الفراعنة في التاريخ بفضل اكتشاف مقبرته في عام 1922، والتي كانت سليمة إلى حد كبير وتحتوي على العديد من القطع الأثرية الأصلية.

ويخطط الدكتور هابيشت والسيد مورايس وزملاؤهم إيلينا فاروتو من جامعة فلندرز، وفرانشيسكو جالاسي من جامعة لودز في بولندا، لنشر نتائجهم في مجلة علمية.

قصة توت عنخ آمون

كانت الترتيبات العائلية المعقدة لتوت عنخ آمون أحد الألغاز العظيمة المحيطة بالملك الشاب، وبينما كان من المعروف أن والده هو الفرعون أخناتون، إلا أن هوية والدته كانت بعيدة المنال بكثير.

في عام 2010، أكد اختبار الحمض النووي أن المومياء التي عثر عليها في مقبرة أمنحتب الثاني هي الملكة تي، الزوجة الرئيسية لأمنحتب الثالث، والدة الفرعون أخناتون، وجدة توت عنخ آمون.

وتبين أن المومياء الثالثة، التي يعتقد أنها إحدى زوجات الفرعون أخناتون، هي المرشحة المحتملة لتكون والدة توت عنخ آمون، لكن أدلة الحمض النووي أظهرت أنها أخت أخناتون.

وأشار التحليل اللاحق في عام 2013 إلى أن نفرتيتي، زوجة أخناتون الرئيسية، كانت والدة توت عنخ آمون.

ومع ذلك، فإن العمل الذي قام به مارك غابولد، عالم الآثار الفرنسي، أشار إلى أن نفرتيتي كانت أيضا ابنة عم أخناتون.