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الهيئة الملكية لمحافظة العلا توقّع شراكة مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اتفاقية شراكة مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في سعيها لتحويل العلا إلى مركز رائد للمعرفة والسعي العلمي والثقافي

فريق التحرير by فريق التحرير
العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، توقيع شراكة مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بهدف تطوير وحماية الآثار والتراث الثقافي والتاريخ الإسلامي في المملكة العربية السعودية. 

 وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تتضمن الشراكة:

  • إعارة القطع الأثرية ذات الأهمية الثقافية للمشاركة بها في المعارض
  • إجراء الأبحاث وتوفير أدوات البحث المتقدمة والأرشيفات الرقمية
  • إنشاء قناة للتبادل العلمي بما يساهم بتعميق فهم روايات العلا التاريخية الغنية
  • تسهيل الوصول إلى مكتبة وقواعد بيانات الجهتين بما يعزز المساعي الأكاديمية والثقافية  
  • إطلاق برامج بناء القدرات والدورات التدريبية التي من شأنها تعزيز تبادل الخبرات في مجال التوثيق والبحث
  • الحفاظ على المجموعات الأثرية والفنية في المتاحف
  • تعزيز النمو المهني في مجال الحفاظ على التراث
  • مشاركة المجموعات الأثرية الشاملة لمركز الملك فيصل، بما في ذلك التحف الإسلامية والمخطوطات والأغراض الشخصية من مجموعة الملك فيصل

وستعرض الهيئة الملكية لمحافظة العلا قطعًا في معرضين مخصصين هما “طريق البخور” و”الإسكندر الأكبر”، اللذان يحيان قصة التجارة القديمة ومعلومات تاريخية عن العلا. 

وتتماشى هذه الشراكة مع تطلعات الهيئة لتحويل العلا إلى مركز رائد للمعرفة والسعي العلمي والثقافي، حيث يتيح تعزيز القدرات البحثية ومنهجيات الحفظ لتراث المملكة. ويُعد تبادل المعرفة والخبرات بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا ومركز الملك فيصل خطوة استراتيجية نحو تحقيق المستهدفات الثقافية لرؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة للتراث الثقافي والتاريخي. 

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...