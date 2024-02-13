اكتشافات أثرية في السعودية

كشفت هيئة التراث عن أبرز الاكتشافات الأثرية في موقع “جرش الأثري” بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال أعمال التنقيبات الأثرية في موسمها الـ15 من العام 2023.

وقد أظهرت هذه الاكتشافات أهمية الموقع كواحدٍ من أهم المواقع الأثرية في جنوب السعودية.

اكتشافات معمارية فريدة في السعودية:

تم الكشف عن وحدات سكنية جديدة تتميز بتصميمها المعماري الفريد، حيث تم بناء جدرانها من الحجارة والطين.

تُعدّ هذه الوحدات امتدادًا لما تم الكشف عنه في المواسم السابقة، خاصةً في الجهة الشمالية من الموقع.

تم اكتشاف تقنية ري جديدة لم تُرصد في الموقع سابقًا، وهي عبارة عن بئر مُبنية من الحجارة المرصوصة، تتصل بها قنوات مائية مُنظمة لتوزيع المياه على الوحدات السكنية.

تم العثور على عدد من المواقد والمصطبات المبنية من الحجارة والطين.

نقش إسلامي نادر:

تم العثور على حجر من الجرانيت يُحمل نقشًا إسلاميًا مكونًا من ثلاثة أسطر، وهو النقش الثاني من نوعه الذي يتم اكتشافه في الموقع.

لقى أثرية متنوعة:

تم العثور على مجموعة كبيرة من الأدوات الحجرية التي كانت تُستخدم في الحياة اليومية، مثل المدقّات، والمساحيق، والمَسَاحن، والرحى بأحجام وأشكال مختلفة.

تم العثور على كسر فخارية عادية ومزججة وزجاجية وحجرية لأبدان وحواف ومقابض أوانٍ مختلفة الأحجام.

تم العثور على مجموعة من الخرز المصنوع من الأحجار الكريمة.

أهمية الموقع:

تُؤكّد هذه الاكتشافات على أهمية موقع “جرش الأثري” كواحدٍ من أهم المواقع الأثرية في جنوب المملكة.

تُسهم هذه الاكتشافات في إعادة كتابة التاريخ وفهم الحضارات القديمة التي نشأت في هذه المنطقة.