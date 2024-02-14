أقنعة الموت الـ 3 من مصر القديمة.. كشف أثري جديد

عندما يتعلق الأمر بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى الحياة الآخرة، لم يخاطر المواطنون الأكثر ثراءً في مصر القديمة بأي مجازفة. في مراسم الجنازة المتقنة، تم استدعاء التعويذات الوقائية، وتم غمر التوابيت بالتمائم، وتم تغطية وجوه الموتى بأقنعة الموت المصممة لتوجيه أرواح البقايا المحنطة إلى العالم الآخر.

ومؤخرًا، اكتشفت بعثة من علماء الآثار اليابانيين، والمصريين، 3 أقنعة من هذا القبيل في سلسلة من المقابر الصخرية في منحدرات سقارة، وهو موقع الدفن الرئيسي للعاصمة الفرعونية ممفيس.

أسماء أقنعة الموتى

وفي الدولة الحديثة، التي امتدت من عام 1550 قبل الميلاد حتى عام 1070 قبل الميلاد، كان القناع الذي يوضع فوق رأس المومياء يسمى “سوخيت”، ويعني “البيضة”، وأحيانًا “تيب أون سيشتا”، ويعني “رأس الأسرار” أو “رأس الألغاز”.

وقال فوي سكالف، عالم المصريات بجامعة شيكاغو، إن «السر» أو «اللغز» كان كناية عن المومياء نفسها، التي أخذت بعد التحنيط والطقوس المناسبة طبيعة خاصة.

وفي حالات الضرر الجسدي، ساعد غطاء الوجه في الحفاظ على الرأس، وتوفير صورة مثالية دائمة للمتوفى، بحسب تقرير نيويورك تايمز.

ولم تكن الأقنعة، التي يصنعها الحرفيون في ورش العمل، رخيصة الثمن؛ حيث كانت الأصباغ والعمالة باهظة الثمن.

لكن الدكتور سكالف قال إن العدد الهائل من الأقنعة التي نجت يشير إلى أنها لم تكن مقتصرة على النخب.

وقال: “لا أعتقد أنه سيكون من المستغرب أن يكون لدى ما يصل إلى 35% من السكان الوسائل اللازمة للحصول عليها”.

وتم اكتشاف أحد أقنعة سقارة المكتشفة حديثًا خارج سراديب الموتى اليونانية الرومانية التي تم اكتشافها في عام 2019.

وهي مصنوعة من الطين، وكانت مثبتة فوق جمجمة بشرية ومحاطة بشظايا شعر مستعار مخطط.

“يشير نظام ألوان الباروكة إلى أن تاريخها يعود إلى العصر المتأخر، أو العصر البطلمي، أي حوالي عام 713 قبل الميلاد. وقال نوزومو كاواي، عالم الآثار في جامعة كانازاوا في اليابان وقائد البعثة: “لقد اكتشفنا ما يصل إلى 30 قبل الميلاد”.

إله الصمت المصري

تم العثور على القناعين الآخرين داخل سراديب الموتى بالإضافة إلى تماثيل من الطين لإيزيس أفروديت ” إلهة الولادة، والولادة الجديدة”، وابنها حربوقراط، وهو الإله اليوناني الذي يمثل حورس، إله الصمت المصري الذي يمكنه حماية نفسه من المرض والموت.

وقالت كارا كوني، أستاذة الفن والهندسة المعمارية المصرية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: “مع ارتفاع معدل وفيات الأطفال إلى هذا الحد، يمكن للمرء أن يتخيل أن حربوقراط كان يحظى باحترام خاص”.

يعود تاريخ القناعين إلى القرن الثاني الميلادي، وهو الوقت الذي كانت فيه مصر مقاطعة إمبراطورية تابعة للإمبراطورية الرومانية. وتم تشكيل كليهما من الكارتوناج، الذي تم إنشاؤه عن طريق نقع شرائح من الكتان أو لفائف البردي القديمة في عجينة ووضعها على شكل قالب خشبي أو الرأس الفعلي للمومياء.

ثم تمت تغطية الأقنعة بطبقة رقيقة من الجص ومطلية بالذهب، يُعتقد أنه لون جسد الآلهة ويعتبر لونًا أبديًا وغير قابل للتدمير.