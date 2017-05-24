مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يطلق خدماته الإلكترونية على موقعه الإلكتروني

أطلق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني مجموعة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعه الإلكتروني الذي عرف عملية تطوير شاملة ضمن استراتيجية المجلس التي ينتهجها لتفعيل عملية تحوله إلى الخدمات الإلكترونية.

وتماشيًا مع خطة أبوظبي حرص مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني من خلال مشروع تحديث موقعه على تحسين أداء العمليات الحكومية، وتقديم تجربة أفضل وأكثر سهولة وانسيابية للمستخدمين من خلال مشروع التحول الإلكتروني.

وتتوفر الخدمات الإلكترونية الست التي يقدمها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إلى جانب مكتبة الأدلة والموارد عبر الموقع الكتروني الذي شهد تحديثًا شاملًا: www.upc.gov.ae، والذي يشكل المرحلة الأولى من مشروع التحول إلى الخدمات الإلكتروني.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سيوفر المشروع الذي يتألف من أربع مراحل عند اكتماله تجربة متكاملة للمستخدمين من خلال سهولة التصفح وسرعة الوصول إلى أدوات المجلس والخدمات والموارد التي يوفرها.

ويضمن الموقع الذي يحتوي على الخدمات الإلكتروني، ويتميز بمظهره الانسيابي، سهولة الاستخدام بالنسبة للمطورين والهيئات الحكومية والطلاب والمستشارين والمتخصصين بنظام التصنيف بدرجات اللؤلؤ، وكما أنه يحفظ الجهد والوقت بفضل الخطوات البسيطة التي تصل بالمستخدمين إلى الخدمات التي يحتاجونها.

وفي تصريح له، قال سعادة فلاح محمد الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: "يشكل إطلاق هذه الخدمات نقلة نوعيـة في توفير خدماتنا على شبكة الإنترنت، وذلك تماشيًا مع خطة أبوظبي. ومن خلال مساعينا الرامية لضمان أفضل خدمات للمتعاملين، فإن نظام الخدمات الإلكترونية سيكون متوفرًا على منصات إلكترونية مختلفة في سبيل توفير خدمات تتميز بأعلى المعايير".

وأضاف: "يتميز الموقع الإلكتروني المطور بتصميم بسيط ومبتكر يضمن سهولة التصفح وإمكانية الوصول السريع إلى الخدمات الإلكتروني، كما يقدم للمستخدم أيضًا فكرة شاملة عن المعايير والمتطلبات التي يسعى المجلس لتطبيقها".

ومن الخدمات الإلكترونية التي تضمنتها المرحلة الأولى نذكر إمكانية طلب التسجيل في المحاضرات التدريبية الخاصة ببرنامج استدامة، والتي تضمن التزام المعنيين بنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ والذي جعله مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إلزاميًا ضمن عمليات التصميم والإنشاء والتشغيل لإقامة مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة.

وتشمل قائمة الخدمات الإلكترونية الأخرى طلب عقد الاجتماعات واستخراج شهادات نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ، فيما يمكن للمطورين تقديم طلبات متعددة تتعلق بالمخططات العامة وإصدار الموافقات التفصيلية، والحصول على الموافقات لإجراء التعديلات البسيطة في المخطط العام، دون الحاجة لزيارة مكتب المجلس.



ولضمان استمرارية تقديم الخدمات الإلكتروني وفاعليتها، سيتيح المجلس للمستخدمين من المطورين والمعنيين إمكانية مشاركة آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات الإلكترونية الجديدة.

ويتضمن الموقع الإلكتروني، إضافة إلى ذلك، مكتبة الموارد والبرامج الإلكترونية التي تشمل على 11 دليلاً لدعم استراتيجية التنمية العمرانية في أبوظبي والتي تشمل تصميم الشوارع الحضرية وتخطيط الأحياء السكنية ومعايير تخطيط المنشآت المجتمعية.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المرحلة الثانية من مشروع التحول الإلكتروني خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم إطلاق التطبيق الإلكتروني في نهاية العام ليكون جزءًا من خدمات الحكومة الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبذلك سيتاح للمتعاملين مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إمكانية الاطلاع على معلومات كافية عن الخدمات المطلوبة والتي تتوفر بين أيديهم.