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برمجيات

شاهد: لعبة سوبر ماريو الشهيرة قادمة إلى هواتف أندرويد

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 مارس 2017
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شاهد: لعبة سوبر ماريو الشهيرة قادمة إلى هواتف أندرويد

أعلنت شركة نينتندو أنها تعتزم إطلاق أول لعبة محمولة على الإطلاق تضم شخصية ماريو، التي تعد الأكثر شهرة تاريخ ألعاب الفيديو، للأجهزة الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد يوم الخميس المقبل.

يمكنك مشاهدة الفيديو من خلال الضعط هنا.

وكانت لعبة “سوبر ماريو رن” Super Mario Run أحد أبرز ما أعلنت شركة آبل خلال حدث الإعلان عن هاتفها الذكي الجديد آيفون 7 في شهر سبتمبر الماضي، وهي اللعبة المحمولة الثانية للشركة اليابانية.

وتتوفر لعبة “سوبر ماريو رن”، التي طُوّرت بإشراف مصمم شخصية ماريو الشهيرة، شيجيرو مياموتو، على هواتف آيفون وحواسب آيباد اللوحية منذ يوم 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وكانت نينتدو قد أعلنت منتصف شهر كانون الثاني/يناير الماضي عزمها إطلاق اللعبة لنظام أندرويد.

وقالت نينتندو عبر حسابها الرسمي الموجه للسوق الأميركي على موقع تويتر إن نسخة أندرويد من لعبة “سوبر ماريو رن” قادمة يوم 23 آذار/مارس الحالي، وذلك بالتزامن مع إطلاق الإصدار الثاني من اللعبة على نظام آي أو إس.

يمكنك مشاهدة الفيديو من خلال الضعط هنا.

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