تويتر تطلق تصميماً جديداً

قامت تويتر مؤخرا بتحديث علامتها التجارية، وهذا التحديث تم من أجل أن تصبح المنصة أبسط وأسرع وأسهل للاستخدام. هذا وقامت الشركة بتحديث أو ابتكار نهج مختلف للخصائص التي لم يفضلها المستخدمون مسبقا بهدف إصلاح وتحسين المنصة.

فيما يلي بعض التغييرات التي ستطرح عبر موقع twitter.com وتطبيق تويتر على نظامي تشغيل iOS وأندرويد، وعلى تطبيق لوحة قيادة تويتر "TweetDeck" وتطبيق الويب الجديد "تويتر لايت" (Twitter Lite)، خلال الأيام والأسابيع القادمة:

● الملف الشخصي والحسابات الإضافية والإعدادات والخصوصية، كل ذلك في مكان واحد! وسيتم طرح قائمة توجيه جانبية جديدة والإعتماد على علامات تبويب أقل في الجزء السفلي من تطبيقنا، وهو ما يعني فوضى أقل وتصفح أسهل*. فقد أخبرنا المستخدمون أنهم أحبوا هذا التغيير في التطبيق العامل على أنظمة أندرويد في العام الماضي، ويسعدنا الآن تقديمه في نظام تشغيل iOS.

● كما يمكنكم الآن فتح روابط المقالات والمواقع الإلكترونية عبر متصفح سفاري (Safari) في تطبيق تويتر، بحيث يمكنكم الوصول إلى الحسابات على المواقع التي قمتم بتسجيل الدخول فيها*.

● وقمنا بتحسين أسلوب وخطوط الطباعة لجعلها أكثر اتساقاً، وأضفنا عناوين أكثر وضوح لتسهيل التركيز على الأحداث. كما قمنا بتطوير طريقة عرض الصورة الشخصية لمعرفة التغريدات ومن يغردها بوضوح.

● طرح رموز أكثر سهولة لتسهيل التفاعل مع التغريدات، وخاصة إذا كنتم تستخدمون تويتر للمرة الأولى. فعلى سبيل المثال، يعتقد الأشخاص أن رمز الرد هو علامة السهم، لكن هذه العلامة تعني الحذف أو الرجوع إلى الصفحة السابقة. أما الآن فقد تم تغييرها إلى شكل فقاعة الحديث، وهو الرمز الذي يعرفه معظمنا. لقد جعلنا الرموز واضحة أكثر لمزيد من التفاعل السلس.

● يتم تحديث التغريدات الآن بشكل مباشر مع الردود وإعادة التغريد وعدد الإعجابات لتتمكنوا من رؤية المحادثات فور وقوعها.



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سوف تظهر قريباً خيارات وصول إضافية، مثل زيادة تباين الألوان وخيار فتح الروابط المتوافقة دائماً عبر قارئ متصفح سفاري (Safari). هذا وتتوعد الشركة بالاستمرار بتقديم تحديثات التصاميم لمستخدمي الموقع.