تحديث ويندوز 10 متاح في الإمارات قريباً

أعلنت مايكروسوفت اليوم أن تحديث ويندوز 10 سوف يكون متاحاً في دولة الإمارات من تاريخ 11 أبريل ، ويعد تحديث ويندوز 10 هو ثالث إصدار كبير لنظام التشغيل والذي سوف يكشف النقاب عن موجة جديدة من الابتكار على أوسع أنظمة التشغيل انتشارا بين المستخدمين.

يستخدم في الوقت الحاضر أكثر من 400 مليون جهاز نظام التشغيل ويندوز 10 ، وسوف تحفز الابتكارات الجديدة الموجودة في تحديث نظام التشغيل المستخدمين ، وذلك بفضل تقديم المزيد من الأدوات التي تطلق العنان لخيالهم، وتشمل تطبيقات خاصة بالأشكال ثلاثية الأبعاد والواقع المختلط والتطبيقات المعززة ، فضلا عن مستوى أمان أفضل وألعاب بدقة 4 آلاف (4K).

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، صرح يوسف مهدي نائب مدير شؤون المؤسسات لدى مجموعة ويندوز والأجهزة فى مايكروسوفت قائلا: «كان الابتكار هو محرك إلهام أعظم المخترعين والمصممين المعماريين والتربويين ورواد الأعمال والطلاب، حيث يقدم سبل تطوير تدفع العالم بأكمله إلى الأمام ، سواء كنت تصمم مجسم ثلاثي الأبعاد أو كود برمجي أو كنت تصمم مباني أو تكتب نص علمي أو تستحدث أفكار ، نرغب في تحفيز المبتكر الكامن داخل كل واحد منا، نرغب في أن نجعل من مايكروسوفت المكان الذي تحب فيه الابتكار مستعينا بأدوات تساعدك على ترك بصمتك المميزة».



وبفضل تحديث المبتكرين، سوف يمكن للملايين من مستخدمي ويندوز 10 الآن طباعة الأشياء ثلاثية الأبعاد وتصميمها ومشاركتها وكذلك الغوص في الواقع المختلط والاستمتاع فيه.

يسهل تطبيق Paint 3D الجديد تصميم الأشياء ثلاثية الأبعاد من الصفر وكذلك تغيير الألوان بسهولة أو إضافة الأنسجة أو تحويل صورة ثنائية الأبعاد إلى عمل فني ثلاثي الأبعاد.

وقد كان مجتمع Remix3D.com مشغولا بربط المبتكرين ببعضهم البعض منذ شهر أكتوبر 2016 حيث ساعدهم في العثور على الأفكار وتقديم إمكانية وصول مباشرة إلى مكتبة متنامية من الأشياء ثلاثية الأبعاد يمكنهم تخصيصها وتعديلها ومشاركتها مع الآخرين.

انتقالا من الأشياء ثلاثية الأبعاد إلى الواقع المختلط، سوف يسمح تحديث المبتكرين الخاص بويندوز 10 التمتع بخبرات استخدام جذابة ، حيث ستتولى شركات مثل HP وDell وLenovo وASUS وAcer شحن أول أجهزة واقع افتراضي تلبس على الرأس والقادرة على عرض الواقع المختلط مستخدمة تحديث المبتكرين الخاص بويندوز 10. [1] سوف تحتوي هذه الأجهزة على مستشعرات مدمجة تفسح المجال لإمتلاك مساحة الحرية الكاملة ، وهو ما يجعل من أمور الإعداد والحركة الحرة أمرا سهلا دون الحاجة لوجود علامات خارجية أو مستشعرات مثبتة على الحائط، سوف تحصل على المزيد من هذه الأجهزة باستخدام تطبيقات وخبرات ويندوز الخاصة بالواقع المختلط الجديدة والجذابة والتي يتولى المطورين استحداثها.

وبفضل الإمكانات الجديدة لتقنية ثلاثية الأبعاد والواقع الافتراضي، سوف يمكن للملايين من مستخدمي ويندوز في كافة أنحاء العالم استحداث واستخدام المحتوى ثلاثي الأبعاد كما لم يكن ممكنا من قبل ودون معوقات.



ومنذ تدشين برنامج Microsoft Edge مع نظام التشغيل ويندوز 10 قضى المستخدمين أكثر من 63 مليار دقيقة[2] مستخدمين المتصفح. ومع تحديث المبتكرين الخاص بويندوز 10، يصبح Microsoft Edge عونا أفضل لهم مستعيناً بمجموعة جديدة كلية من سمات إدارة التصفح وكذلك متجر كتب جديد وخبرة قراءة جديدة. [3]

ذكرت تقارير NSS Labs لعام 2016 الخاصة بمقارنة أمان متصفحات الويب أن Microsoft Edge يحظر 9% من مواقع التصيد أكثر من متصفح Chrome و13% من البرمجيات الخبيثة أكثر من ذات المتصفح، وهو ما يحمي هوية المستخدم ومعلوماته. نضيف إلى ذلك، ومنذ تحديث الذكرى السنوية لويندوز 10، أصبح Microsoft Edge أفضل بنسبة تتراوح بين 24% إلى 43% من ناحية الكفاءة أكثر من منافسيه في مجال التصفح العام ويظل عاملا بنسبة تتراوح بين 23% وبين 69% أطول حينما يشغل ملفات الفيديو عبر الإنترنت. [4]

ويسرنا أن نقدم امتدادات جديدة مع هذا التحديث مثل Ebates و Intel TrueKey و Read & Write و Ghosteryو RoboForm وغيرها. [5] كما أنه المتصفح الوحيد الذي يمكنه تشغيل محتوى Netflix بدقة 4K Ultra HD وهو ما يعرض محتوى ترفيهي عالي الدقة والوضوح لمستخدمي ويندوز 10.

سمات أمان شامل لكل شيء تفعله

ويندوز 10 هو أكثر نسخ ويندوز أمانا على الإطلاق، كما أن تحديث المبتكرين يواصل توسيع نطاق سمات الأمان التي يستخدمها ويعمق من مستوى تغطيتها.

على سبيل المثال يجمع Windows Defender Security Center خيارات الأمان والحماية في مكان واحد حتى يسهل على الأفراد رؤية خيارات أمان جهاز ويندوز 10 والتحكم فيها.

وبالنسبة للعملاء من الشركات، سوف يواصل تحديث المبتكرين تقديم أدوات وإمكانات جديدة تساعد في تبسيط أعمال تقنية المعلومات – وهو ما يسهل أعمال التدشين والإدارة والدعم لأجهزة ويندوز 10 – وكذلك المساعدة في دحر تهديدات الأمن.



وكذلك الاستمتاع بالألعاب هو أكثر الأنشطة شيوعا على ويندوز 10 اليوم حيث يبلغ عدد ساعات الاستمتاع بالألعاب على ويندوز 10 منذ تدشينه أكثر من 32.5 مليار ساعة.

يسهل كثيرا التحديث على أي شخص إذاعة خبرة اللعب الخاصة به على ويندوز 10 وXbox One باستخدام تقنية Beam للإذاعة المدمجة فيه، وبفضل Beam الذي يستغرق أقل من الثانية الواحدة تصبح الخبرات الجديدة ممكنة مثل قدرة المشاهدين على التأثير في اللعب أو التفاعل مع المعروض.

كما أضفنا إلى تحديث المبتكرين الخاص بويندوز 10 ما يحمل اسم Game Mode، وهو سمة جديدة لمنصة الألعاب والتي تخصص المزيد من موارد العرض المرئي والمعالجة لألعاب الكمبيوتر التي تلعبها.

كما سيتيح تحديث المبتكرين تنظيم منافسات خاصة بالمستخدمين بفضل Arena on Xbox Live، حتى يمكن لمستخدمي الألعاب تحديد قواعد المنافسة وتوجيه الدعوة للأصدقاء ومتابعة مستوى تقدم المنافسات.

سوف يبدأ بث تحديث المبتكرين بطريقة مدروسة ومتعمدة؛ حيث يمكن للمستخدمين تنزيل وتنصيب التحديث مستخدمين Windows Update حالما يكون التحديث متوفرا.