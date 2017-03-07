في دبي.. "هايبرلوب ون" يكشف عن الصور الأولى من تنمية صحراء نيفادا

كشفت شركة هايبرلوب ون عن صور جديدة من موقعها (ديفلووب) في صحراء نيفادا في في مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط الذي عقد في دبي.

وخلال خطابه الرئيسي في المؤتمر عرض الرئيس التنفيذي لشركة هايبرلوب ون، روب لويد، مرحلة تطور الانشاء في مسار اختبار هايبرلوب الوحيد في العالم، والذي يدل على قدرة الشركة على أنشاء أول هايبرلوب يعمل في العالم. ومن المتوقع اجراء تجربة اختبارية في العام 2017 على (ديفلووب) البالغ طوله 500 متر، ويقع على بعد 30 دقيقة من لاس فيغاس في صحراء نيفادا.



وعرض لويد أيضاً خلال خطابه رؤية الشركة حول امكانية هايبرلوب ون على تحويل مستقبل النقل في دول مجلس التعاون الخليجي بتوفير نظام أسرع وأكثر كفاءة. يعتبر نظام هايبرلوب نمط جديد من وسائل النقل، قادر على ربط جميع وسائط النقل الحالية ومساعدة الأفراد على الانتقال إلى أي مكان، ونقل أي شيء. ومن شأن نظام هايبرلوب ون تخفيف الضغط على البنية التحتية القائمة حالياً وتقديم إمكانيات تطوير وسائل النقل لمنطقة الشرق الأوسط.



دول مجلس التعاون

وسوف تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من نظام هايبرلوب اقتصادياً واجتماعياً من خلال تسهيل وتيسير الوصول إلى المواقع الحيوية مثل المستشفيات والمدارس وتوسيع نطاق الوصول إلى المعالم السياحية وفتح باب التنمية الحضرية. والذي يمكن من خلاله إنشاء منطقة حضرية في دولة الإمارات العربية المتحدة تضم خط هايبرلوب يصل بين أبو ظبي ودبي والعين في غضون 30 دقيقة.

ويتميز هايبرلوب بمعايير سلامة أعلى من طائرة الركاب، الى جانب انخفاض تكاليف الإنشاء والصيانة للسكك الحديدية عالية السرعة، كما أن استخدام الطاقة يعادل المعدل المطلوب للدراجة الهوائية. وتقدر هايبرلوب ون أن حوالي 4000 مركبة تتنقل كل يوم بين أبو ظبي ودبي مسببة ازدحام مروري في دبي يكلف الاقتصاد 800 مليون دولار بسبب ساعات العمل الضائعة. وبالتالي فإن تقليل وقت التنقل إلى 12 دقيقة سيقدم فرص جديدة وخيارات متعددة. ويظهر هايبرلوب ون أن الاستثمار في شبكة هايبرلوب الإمارات قد يقدم قيمة اقتصادية من 3.5 – 4 مرات أعلى من السكك الحديدية عالية السرعة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.