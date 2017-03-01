اختيار ’تاليس‘ لتطوير قدرات القوات البحرية الإماراتية

تم اختيار شركة ’تاليس‘ لتنفيذ عددا من المشاريع الهامة التي تتمحور حول تطوير قدرات القوات البحرية الإماراتية في مجالات الحرب الإلكترونية والقدرات العسكرية المضادة للغواصات، إلى جانب قطاع الأمن والمراقبة. ومن شأن هذه الحلول أن تمكن القوات البحرية الإماراتية من النهوض بوجبها ومهامها في حماية المجال المالئي لدولة الإمارات العربية المتحدة.



هذا تشارك ’تاليس‘ فيما يسمى بالزورق الحربي المخصص لمهام الدوريات ’أريلة‘، ويُعتبر ’أريلة‘ أحدث زوارق الدوريات الساحلية (OPV) العاملة في القوات البحرية الإماراتية، حيث تم كشف النقاب عنه خلال فعاليات معرض الأمن البحري ’نافديكس 2017‘. وقامت ’تاليس‘ باستعراض كامل طيف حلولها البحرية على متن هذا الزورق الذي يُعتبر الأفضل ضمن فئته، حيث سيكون مكرساً لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (CICPA).

وزودت ’تاليس‘ الزورق بأحدث مجموعة من الحلول الرائدة بما في ذلك أجهزة الرادار ثلاثي الأبعاد ومتعدد الحزم (SMART-S Mk2)، والذي تم تطويره للمراقبة على المدى المتوسط والبعيد ضمن البيئة الساحلية، إلى جانب نظام إدارة العمليات القتالية (TACTICOS).

كما قامت ’تاليس‘ بتزويد الزورق بنظام الرادار (STIR) المخصص للتعقب والإضاءة على المدى المتوسط والبعيد، ونظام المراقبة الكتروني البصري (MIRADOR) الذي يتميز بالحجم الصغير وسهولة النقل، إلى جانب اعتماده على أجهزة استشعار متعددة بصرية وكهربائية.

وتقدم شركة ’تاليس‘ حلولاً في مجال الحرب الالكترونية، منها أنظمة (ALTESSE) و (VIGILE 100 Mk2) التي تضمن التوافق الكهرومغنطيسي مع أنظمة السفن الحديثة وتقوم بتحديد الأخطار بدقة ضمن البيئات ذات موجات التردد المعقدة مثل المناطق الساحلية.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد أعلنت القوات البحرية الإماراتية عن توقيع عقد لشراء نظام ( Captas-1) خلال معرض ’نافديكس 2017‘، أحدث أنظمة السونار البحري من سلسلة (Captas). ويتميز النظام الجديد بأدائه العالي ويتألف من حلقة سيراميكية واحدة، وقد صمم خصيصاً للاستخدام على متن البوارج القتالية وزوارق الدوريات ذات السطح الصغير. ومن شأن هذا النظام أن يعزز قدرات القوات البحرية الإماراتية في المهام الحربية المضادة للغواصات بما يشمل الحراسة وكسح الألغام وحماية القوات.

وباعتبارها شريكاً على المدى الطويل للقوات البحرية الإماراتية، كانت ’تاليس‘ قد قامت مسبقاً بتزويد دولة الإمارات العربية المتحدة بنظام (Captas-2) والسونار البحري العميق (Flash).