فجوة هائلة بالكفاءات في مجال الأمن الإلكتروني

يتكوّن جيل الألفية، وهو الاسم الذي يُطلق على المجموعة الديموغرافية المولودة بين عامي 1980 و2000، من أفراد يشكلون اليوم أكبر جيل على قيد الحياة. وفيما يبلغ هؤلاء الأفراد النضج التخصصي في سن العشرينات والثلاثينات، يتولى هذا الجيل المناصب الوظيفية خَلفاً لآبائهم في مختلف القطاعات.

وفي ضوء النقص المتوقع بنحو 1.8 مليون عامل في مجال أمن المعلومات بحلول عام 2022، تشير الفجوة الهائلة في العمالة إلى مدى أهمية العمل لضمان تدفق القوى العاملة – والتي قد تعيد رسم ملامح القطاع بشكل كبير.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد أكد ستيفن كوب، أحد كبار الباحثين في مجال الأمن لدى ’إسيت‘، أن فجوة الكفاءات في مجال الأمن الإلكتروني جاءت نتيجة لارتفاع الطلب الناجم عن ارتفاع مستوى الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن غياب الحماس المعهود للأجيال السابقة، والمتخصّصين الجدد في مجال التكنولوجيا في الحفاظ على النظم القائمة وحمايتها.