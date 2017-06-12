الإمارات الثانية عالمياً في مجال تحسن الخدمات الإلكترونية

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية على مستوى العالم في مجال تحسن الخدمات الإلكترونية على مدى العامين الماضيين، إضافة إلى كونها تحتل المرتبة الأولى في مجال معدلات رضا المستخدمين عن الخدمات الحكومية مقارنة مع خدمات القطاع الخاص مع زيادة بنسبة 39.5% في عدد سكان الإمارات الذين يستخدمون هذه الخدمات في كثير من الأحيان، وذلك وفقا لاستبيان الحكومة الرقمية 2016 الذي أجرته مجموعة بوسطن كونسلتينج غروب (بي سي جي). واستند الاستبيان، الذي اعتمد على 13،570 إجابة فردية عبر 21 دولة و26 من الخدمات الحكومية الرقمية، إلى تحديد وتقييم وجهات نظر مواطني تلك الدول وآراءهم فيما يتعلق باستخدام القنوات الرقمية الخاصة بالخدمات الحكومية.

وتناول استبيان العام 2016 المسائل المتعلقة بسهولة نفاذ المستخدمين إلى الخدمات الرقمية الحكومية ومستوى تبني هذه الخدمات إضافة إلى معدل الرضا والخصوصية والمسائل المتعلقة بأمن المعلومات. وقد كشفت بوسطن كونسلتينج جروب الاتجاهات الرئيسية في جميع المجالات المدروسة، بما في ذلك وتيرة استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، والتي زادت بشكل كبير منذ عام 2014 مع تسجيل الأجهزة القابلة للارتداء أعلى معدل نمو في الاستخدام المتوقع بين جميع الأجهزة الأخرى. وعلى الصعيد العالمي، تعد خدمات المعلومات والضرائب والتوظيف أكثر الخدمات الحكومية الرقمية استخداماً على نطاق واسع، وقد لوحظ على مدى العامين الماضيين تحسن كبير في معدل رضا المستخدمين عن هذه الخدمات، مع تبني بعض الدول خطوات أسرع من غيرها هذا المجال. ويعتبر كل من جيل الألفية والطلبة بدوام كامل وذوي الدخل المنخفض وسكان المناطق الحضرية الأقل رضا عن خدمات الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى أن المخاوف المتعلقة بالخصوصية تعتبر أحد الأسباب وراء عدم تبني هذه الخدمات.

وبحسب استبيان بوسطن كونسلتينج جروب فإن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت معدلات عالية في نسبة تبني الخدمات عبر الإنترنت مع اعتماد نسبة إضافية تقدر بـ 39.5٪ من سكان دولة الإمارات بشكل متزايد على خدمات الحكومة الإلكترونية، حيث يصلون إلى هذه الخدمات عبر أجهزة متعددة. وفي الواقع، يستخدم حوالي 89% من المستخدمين في دولة الإمارات ثلاثة أجهزة أو أكثر للوصول إلى الخدمات الإلكترونية. وقد ازداد معدل الاستخدام الأسبوعي للخدمات الحكومية عبر الإنترنت بنسبة 40% منذ عام 2014. وتشمل خدمات الحكومة الإلكترونية الأكثر استخداماً ورضاً من جانب المستخدمين خدمات البحث عن الوظائف وتطبيق بطاقة الهوية، وخدمات الوصول إلى المعلومات؛ وعلى العكس من ذلك، فإن أقل الخدمات التي يتم استخدامها تشمل خدمات السكن والحصول على المساعدات الحكومية والإعانات.

وبحسب الاستبيان الذي تلقت أريبيان بزنس نسخة منه، فإن تسعة من أصل كل عشرة مستخدمين في دولة الإمارات يعتقدون أن خدمات الحكومة الإلكترونية قد تحسنت على مدى العامين الماضيين، مع تحسن مؤشر الرضا عن الخدمات بمقدار 21 نقطة في نفس الفترة. إضافة إلى أن غالبية المستخدمين لاحظوا تحسينات كبيرة في جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع تحسن خدمات القطاع العام بشكل كبير مقارنة مع خدمات القطاع الخاص. وقد جعلت هذه التحسينات دولة الإمارات تتصدر قائمة دولة المنطقة إضافة إلى احتلالها المرتبة الرابعة عالمياً بعد الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة في معدل رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.

