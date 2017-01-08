أبرز 5 خطوات لتحسين نتائج البحث في جوجل واختصار الوقت

وراء كل صفحة من صفحات نتائج البحث في «غوغل» يكمن نظام معقد تم فحصه ووضعه بعناية لدعم أكثر من 100 مليار عملية بحث تتم شهرياً من خلال محرك البحث العملاق. ومع زيادة استخدام محرك البحث «غوغل» للحصول على المعلومات من كل صوب وجانب، نوفر لكم فيما يلي 5 طرق وردت في صحيفة "البيان" لتحسين نتائج البحث واختصار الوقت، بمجرد استخدام كلمات رئيسية – باللغة العربية أو الإنجليزية - تتوافق مع خوارزميات البحث في المحرك العملاق.

1«أو»

يمكن لهذه الكلمة البسيطة أن تقلص نتائج البحث في محرك «غوغل» وتوفير نتائج ذات صلة أكبر بموضوع البحث، وتستخدم خاصة عند عدم التأكد من اسم ما لممثل أو منتج، الخ مكّون من كلمتين أو أكثر.

2 رمز المدّ «~»

يساعد رمز المدّ الأشخاص الراغبين في القيام ببحث متخصص ذي قيمة علمية أقرب للدقة، وذلك لأن وضع هذا الرمز الموجود في أقصى يسار لوحة المفاتيح بين كلمتين أو أكثر يساعد في توليد نتائج عن موضوع محدد ضمن الكلمات المستخدمة في البحث.

3 رمز النجمة «*»

عندما لا تساعدنا الذاكرة في تذكر جزء من عبارة أو رقم أو كلمة رئيسية، فليس من مثيل لاستخدام هذا الرمز في جلب الجزء المفقود من موضوع البحث.

4«الأقواس»

تساعد علامة الأقواس («») كثيراً في اختصار نتائج البحث. وتعمل هذا العلامة على حصر نتائج البحث بنفس الكلمات أو العبارة المتضمنة داخل القوسين.



5الإزالة

لإزالة كلمات محددة من نتائج البحث، فقط قم بوضع علامة «-» قبل الكلمة. مثلاً إذا كنت ترغب في العثور على موقع حول كتب مثيرة للاهتمام، ولكن لا ترغب في شرائها يمكنك كتابة ما يلي: “كتب مهمة -شراء” - بدون قوسين.