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علوم وأبحاث

رائد فضاء يصور ظاهرة "العفريت الكهربائي"

أريبيان بزنس
الخميس، 9 فبراير 2017
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رائد فضاء يصور ظاهرة "العفريت الكهربائي"

قال رائد الفضاء الدنماركي أندرياس موجينسين إنه التقط صوراً في الفضاء لما يعرف بالبادئات الزُرق وهو نوع من أنواع البرق في الغلاف الجوي. وأوضح أن هذا البرق ينطلق وقت العواصف من السحب باتجاه السماء.

 

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا" اليوم (الخميس 9 شباط/ فبراير 2017) إن الرائد أندرياس موجينسين نجح عام 2015 في تصوير هذه الظاهرة باستخدام كاميرا شديدة الحساسية على ارتفاع نحو 18 كيلومتراً في الفضاء. 

 

 

وحسب موقع دويتشه فيله، رصد طيارون هذه الظاهرة التي يطلق عليها اسم "العفريت الكهربائي" قبل عشرات السنين، وهي عبارة عن صواعق برقية تحدث في منطقة عالية فوق العواصف الرعدية نتيجة التفريغ الكهربائي مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأشكال البصرية. وتوجد إلى جانب هذه الومضات البرقية الزرقاء ومضات أخرى حمراء تعرف أيضا بـ"العفاريت الحمراء".

 

 

 ورغم أن أقماراً صناعية حاولت بالفعل التقاط صور لهذه الظاهرة حسب "إيسا" إلا أنها لم تكن في زاوية مناسبة تجعلها قادرة على جمع بيانات عن هذه الظاهرة.

 

 

ويظهر مقطع الفيديو الخاص برائد الفضاء الدنماركي موجينسن والذي يستمر 160 ثانية 245 صاعقة تنطلق من قمة برج سحابي. وفي هذا الصدد قال موجينسن: "لا يحدث كل يوم أن يلتقط إنسان ظاهرة جوية جديدة بالفيديو لذلك فأنا سعيد جدا بهذه النتيجة خاصة وأن باحثين سيستطيعون قريباً دراسة هذه العواصف الساحرة بشكل أدق".

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