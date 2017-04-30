الإمارات: 83% نسبة استعمال الانترنت من الهواتف الذكية في رمضان

أظهرت أبحاث فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعاً كبيراً في استعمال الهواتف الذكية خلال شهر رمضان المبارك.

يمتلك أكثر من 70% من الناس في الشرق الأوسط هاتفاً ذكياً، ويعتمدون عليه بشكل كبير خلال الموسم للترفيه والتسوق الإلكتروني والتطبيقات الأخرى المتعلقة بشهر رمضان. كما أن 59% من مستخدمي الإنترنت في المنطقة يشاهدون مقاطع الفيديو عبر الإنترنت في كل شهر، حيث يستخدمون أجهزتهم بشكل متزايد فيما يتجه المزيد من المسلمين إلى التطبيقات الرقمية والأجهزة التي ترشدهم إلى مواقيت الصلاة ومواعيد الصيام، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وفي ظل الطلب الهائل على الهواتف الذكية خلال الشهر المبارك، يوفر لك هاتف honor 8 lite من هواوي هونر كل ما تحتاج إليه. وبالنظر إلى الارتفاع الضخم في استخدام الهواتف الذكية، لن يكون عليك القلق حيال الشحن المستمر لهاتفك، حيث يضم بطارية مدمجة بقوة 3000 ملي امبير * (القيمة النموذجية) وكثافة طاقة قدرها 650 وات لتستمر فترات طويلة وتوفر لك ترفيها بلا حدود.

ومع استمرار الاجتماعات العائلية ووجبات الإفطار والسحور مع زملاء العمل أو الأصدقاء، فإن الشهر الفضيل يحمل معه جانباً اجتماعياً مهماً، ويعتبر أكثر الأوقات الحافلة على منصات التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط – ويشمل ذلك جميع قنوات التواصل الاجتماعي- حيث يتواصل المسلمون مع أصدقائهم وأقاربهم استعداداً للشهر الفضيل ويحتفون به قبيل حلول العيد. كما أن التقاط صور الولائم الرمضانية والاجتماعات المبهجة سيكون أكثر متعة عندما تحصل على النتائج الرائعة التي يوفرها الجهاز المبتكر بفضل تعدد أنماط التصوير، ومنها نمط good food لتصوير الطعام. وبوجود الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل وعدسة ذات زاوية واسعة قدرها 77 درجة، يمكنك جهاز Honor 8 Lite من التقاط صور فائقة الوضوح والجمال طوال الوقت، بينما تتميز الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميغابيكسل وتقنية الكشف المرحلي للتركيز PDAF لتتمكن من تسريع التركيز على الأجسام خلال 0.3 ثانية فقط* وتحظى بصور دقيقة وتجربة ممتعة في التصوير.

