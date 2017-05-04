طرح أخف حاسوب نقال بالعالم في أسواق الإمارات

يتطلع المستخدمون في الإمارات العربية المتحدة اليوم إلى بدائل عن الحواسيب التي تقدم لهم أكثر من مجرد المواصفات المبهرة عالية الأداء. ولهذا تركز شركة «إل جي» في جوهر تطويرها على تعزيز الابتكار وتجربة المستخدم لتصل إلى أفضل الحلول المتوازنة بين التصميم الأنيق والوزن المثالي والأداء التي يجسدها أحدث طراز من الحاسوب النقال «إل جي جرام،» لتتيح للمستخدمين تحقيق التوازن بين العمل والترفيه أينما ذهبوا. ويتوفر الجهاز «إل جي غرام» (الطراز 15 زد970-تي) اليوم في الإمارات العربية المتحدة، ليمنح المستخدمين قوة الإنتاجية المثلى مع سهولة العمل أثناء التنقل.

ومنذ أن أطلقت «إل جي» الإصدارة الأولى من سلسلة منتجات «جرام» في العام 2014، ما زال هذا الطراز يتربع على قمة أخفّ الحواسيب النقالة في العالم، بل أصبح اليوم أخف وزنًا. لكنه على الرغم من ذلك يوفر أداءً أقوى ومتانة أعلى وعمرًا أطول للبطارية (60 واط ساعي)، ليواصل «إل جي جرام» الدفاع عن سمعته كأخف حاسوب نقال مع أداء عال وتصميم راقٍ.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يمتاز «إل جي جرام» (الطراز 15 زد970-تي) بجسم نحيل ومدمج، فشاشته بمقاس 15.6 بوصة تغطي جسمه المدمج بمقاس 14 بوصة، وينطبق الإطار النحيف للشاشة الكبيرة على جسمه الأصغر، وهو حل يجمع بين سهولة حمل الجهاز والتنقل به، دون أن يفقده ذلك قدرة العرض الرائعة، على شاشة بلا إطار تقريبًا من الجوانب الأربعة، ويوفّر شاشة أوسع وتجربة بصرية مريحة على الرغم من صغير الجهاز ذاته.

يتكون جسم الجهاز من مواد عالية المتانة والخفة، مثل الكربون النانوي، وهي من أحدث المواد التي طورتها «إل جي» وأكثرها تقدمًا، والمغنيسيوم القابل للتشكيل بسهولة، وهي مادة تستخدم عادة في السيارات الكهربائية. واختارت «إل جي» هذه المواد بعناية لقوتها ومقاومتها للصدمات الخارجية.

تدعم شاشة الجهاز «إل جي جرام» العرض بدقة عالية الوضوح (1920X1080)وتعمل بتقنية «آي بي إس،» لتعرض جودة صورة مذهلة وألونًا مشرقة وتباينًا بصريًا مذهلًا تغني تجربة المشاهدة. ويمتاز الجهاز أيضًا بمستويين للإضاءة الخلفية ليريح عيني المستخدم عند العمل. فعندما يضغط المستخدم زر الطاقة، ترحب الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح بالمستخدمين الذين يفضلون العمل في بيئة منخفضة الإضاءة، ويتيح الجهاز ضبطها بسهولة بأحد مستويين. ويضاف إلى ذلك، أن «برنامج وضع القارئ» المتقدم يوفر للمستخدم خيارات سطوع للشاشة مخصصة للقراءة عن طريق التقليل من إصدار الضوء الأزرق الضار ليحد من تعب العين.

وبفضل معالج الجيل السابع من إنتل كور، وقرص التخزين ذو الحالة الصلبة بسعة 512 جيجابايت، فضلًا عن ذاكرة«دي دي آر4،» يقدم «إل جي جرام» أعلى مستويات الأداء لتحقيق أفضل إنتاجية وإبداع، ويدعمه في ذلك نظام التشغيل ويندوز 10 بمزاياه الجديدة، من سطح المكتب الظاهري، وتشغيل أربعة تطبيقات على الشاشة في آن، والإشعارات المنبثقة المتقدمة لدعم تعدد المهام أثناء العمل أو اللعب.

وأخيرًا، تجد في الجهاز الجديدة مروحة أكبر بنسبة 141 في المئة تعمل في الوضع الصامت مع التحكم بالتبريد وفق معايير إطار العمل الديناميكي للتحكم بالطاقة الحرارية الذي حددته شركة إنتل. وهو يتحكم مباشرة بسرعة دوران المروحة ودرجة حرارة المكونات الإلكترونية، ويساعد ذلك في تبريد الجهاز وتقليل الضوضاء الصادرة منه، ويلائم بذلك بيئات العمل الهادئة التي يحتاج إليها الجميع.

يتوفر الجهاز «إل جي جرام» (الطراز 15زد970-تي) الآن باللون الرمادي الداكن في جميع متاجر الإلكترونيات الرائدة ومتاجر الهايبر ماركت الكبرى في الإمارات العربية المتحدة.