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إلكترونيات

جديد التقنية: هاتف إكس باور2 الذكي من إل جي

أريبيان بزنس
الاثنين، 29 مايو 2017
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جديد التقنية: هاتف إكس باور2 الذكي من إل جي

تبدأ شركة «إل جي إلكترونيكس» (LG) بطرح هاتفها الذكي «إل جي إكس باور2» (LG X power2) من الشهر الجاري في أسواق العالم، بدءا بقارة أمريكا الشمالية تليها أسواقها الرئيسة في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى من العالم.
 
ويمثل الطراز «إل جي إكس باور2» هاتفًا ذكيًا يستهدف قطاع المستخدمين الواسع من السوق الذين يرغبون في الحصول على هاتف قوي للاستخدامات الكثيفة لكن بسعر منافس جدًا، وشاشة كبيرة ومزايا كاميرا متقدمة وعمر بطارية طويل. فهو يتضمن بطارية طويلة الأمد تبلغ قدرتها 4500 ميلي أمبير ساعي توفر الطاقة الكافية لمن يتمتعون بمشاهدة الأفلام ومحتوى الفيديو واللعب على هواتفهم أو مجرد إنجاز الأعمال بلا قلق من نفادها.
ويضاف إلى ذلك أن بطارية «إل جي إكس باور2» مصممة لعملية الشحن السريع ولتستمر بالعمل طوال عطلة الأسبوع كاملة قبل أن تتطلب إعادة شحنها. فعندما تشحن كاملة توفر 26 ساعة من زمن المكالمات، أو 18 ساعة من مشاهدة الفيديو، أو 19 ساعة من تصفح الإنترنت. أما شاشة الجهاز الواسعة بقياس 5.5 بوصة فهي تمتاز بتقنية اللمس «إن سيل» وبقدرة على إظهار 1280 × 720 بكسلًا لتقدم تجربة مشاهدة غامرة مع ألوان غنية نابضة بالحياة.
أما لمحبي التقاط الصور الجماعية والشخصية فسيجدون في كاميرا الجهاز الأمامية بجودة 6 ميجابكسل والزاوية الواسعة ما يتيح لهم بسهولة التقاط صور «الويفي» مع عدد كبير من الأصدقاء، وهي توفر ميزة التقاط الصورة التلقائي، والتقاط الصورة في عند الإشارة بفواصل زمنية، وهي بذلك تبسط التقاط صور السيلفي تلقائيًا بمجرد ظهور الوجه أو اليد في إطار الصورة. وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فإنه لا يحتاج نشر الصورة المفضلة أكثر من نقرة واحدة على الشاشة من خلال ميزة «المشاركة السريعة.» وتقدم كاميرا الجهاز الأساسية بجودة 13 ميجابكسل على الواجهة الخلفية منه ميزة الالتقاط السريع للأحداث السريعة من خلال بلا تأخير بين اللقطات. ويتيح ضوء الفلاش الخفيف في الجهاز التقاط الصور عندما تكون الإضاءة خافتة دون أن يصبغ ما تصوره بلمعان أبيض على خلفية سوداء كما تفعل العديد من كاميرات الهواتف الذكية الأخرى.
وقال جونو تشو، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للاتصالات النقالة «إل جي إكس باور2» مصمم لتلبية متطلبات المستخدمين الذين يتطلعون إلى استخدام أقصى إمكانيات هواتفهم الذكية بين عملية شحن وأخرى، وهو يقدم المزايا المتقدمة الموجودة عادة في طرازات هواتفنا الرئيسة. ولأنه يجمع بين عمر البطارية الطويل وشاشة العرض الواسعة وقدرات الكاميرا الفائقة، فقط أصبح الهاتف الذكي الشعبي بين ملايين المستخدمين، ونتوقع أن تكون الإصدارة الجديدة من إكس باور هذه أكثر جاذبية لقطاع أوسع من المستهلكين.»

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